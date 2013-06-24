Україна, Румунія та Болгарія узгодили на рівні міністерств спільні кроки для взаємодії з міжнародними інституціями щодо масштабної екологічної катастрофи в Чорному морі, спричиненої забрудненням мазутом. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про це Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук повідомила на своїй сторінці у фейсбуці. Вона провела чергову онлайн-зустріч з Міністром довкілля, водних та лісових ресурсів Румунії Мірчою Фекетом та в.о. Міністра навколишнього середовища та води Болгарії Петаром Дімітровим. За їх словами, залишається проблемою відсутність верифікованих даних щодо наслідків аварії російських танкерів 15 грудня 2024 року та подальшого поширення мазуту в акваторії Чорного моря. Ми маємо доступ до інформації про цю ситуацію лише за допомогою кримських локальних медіа та обмеженої кількості супутникових знімків.

Станом на сьогодні знімки демонструють, що забруднення російським мазутом сягнуло міста Євпаторія. УкрНЦЕМ продовжує здійснювати спостереження за розвитком надзвичайної події за допомогою наявних засобів.

«Колеги підкреслили, що наша кооперація – це не послуга для України, а спільна відповідальність. Чорне море об'єднує низку європейських держав. Попри те, що математичні моделі не демонструють рух плями на захід, наслідки аварії російських танкерів несуть ризики для всього Чорного моря. Йдеться про десятки кілометрів мазутної плівки на поверхні води вглиб Чорного моря, тисячі кілометрів забрудненого узбережжя, тисячі загиблих птахів та десятки дельфінів, порушені харчові ланцюги в екосистемах. За попередніми підрахунками екоінспекторів, витік мазуту наніс екосистемі Чорного моря матеріальної шкоди на суму понад 14 млрд доларів США. Окремо домовилися координувати спільні зусилля щодо обмеження виходу у Чорне море застарілого флоту рф, який створює потенційні загрози для морської екосистеми», – повідомила Світлана Гринчук.

За словами Міністра, Україна вже звернулася до відповідних секретаріатів конвенцій ООН, UNEP, ЮНЕСКО, Європейського Союзу, Міжнародної морської організації (IMO). Отримали фідбек від Секретаріату Комісії із захисту Чорного моря від забруднення щодо необхідності проведення позачергового засідання для розгляду цього кейсу. Також 27 січня цього року справа буде розглянута на засіданні Підкомітету ІМО з питань запобігання забрудненню.

«Продовжуємо наші спостереження, готуємо звернення до Європейської Комісії та чекаємо на жорстку реакцію світової спільноти. Це вже не перша схожа ситуація з російськими танкерами. рф ігнорує міжнародне морське право. Тож проігнорувати цю аварію зараз – означає дозволити її повторення у майбутньому», – зазначила Світлана Гринчук.