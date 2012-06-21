Українці подали на розгляд Європейського суду з прав людини 6950 скарг, що є п’ятим результатом у світі.
Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на прес-службу Вищої ради правосуддя (ВРП) України.
«10,8% (6950) скарг надійшло на розгляд суду від України, яка посідає п’яте місце за кількістю скарг станом на 30 жовтня 2017 року», – заявляє ВРП.
Рада зазначає, що більшість скарг проти влади України (понад 90%) стосуються структурних проблем, які призводять до порушення нею норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Зокрема, йдеться в повідомленні, скарги стосуються:
♦ невиконання рішень українських судів;
♦ затягування досудового слідства у кримінальних справах і судового розгляду цивільних, кримінальних,
♦ господарських та адміністративних справ;
♦ незабезпечення права на належний судовий захист, неефективності розслідування кримінальних справ
♦ правоохоронними органами за скаргами на неналежне поводження з боку представників органів держави;
♦ порушення майнових прав;
♦ неналежних умов утримання та лікування осіб, які перебувають під вартою.