Українці подали на розгляд Європейського суду з прав людини 6950 скарг, що є п’ятим результатом у світі.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на прес-службу Вищої ради правосуддя (ВРП) України.
«10,8% (6950) скарг надійшло на розгляд суду від України, яка посідає п’яте місце за кількістю скарг станом на 30 жовтня 2017 року», – заявляє ВРП.

Рада зазначає, що більшість скарг проти влади України (понад 90%) стосуються структурних проблем, які призводять до порушення нею норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Зокрема, йдеться в повідомленні, скарги стосуються:

♦ невиконання рішень українських судів;

♦ затягування досудового слідства у кримінальних справах і судового розгляду цивільних, кримінальних,

♦ господарських та адміністративних справ;

♦ незабезпечення права на належний судовий захист, неефективності розслідування кримінальних справ 

♦ правоохоронними органами за скаргами на неналежне поводження з боку представників органів держави;

♦ порушення майнових прав;

♦ неналежних умов утримання та лікування осіб, які перебувають під вартою. 