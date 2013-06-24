Сільгосптоваровиробники на контрольованій Україною території всіма категоріями господарств посіяли вже 620,5 тис. га зернових та зернобобових культур, з яких зокрема:

ярої пшениці – 126,7 тис. га;

ярого ячменю – 376,6 тис. га;

гороху – 73.1 тис. га;

вівса – 41,3 тис. га;

проса – 0,2 тис. га.

У лідерах аграрії Тернопільщини, там вже посіяли 112,1 тис. га зернових та зернобобових культур. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

До сівби цукрових буряків приступили аграрії Вінниччини, Волині, Рівненщини, Тернопільщини, Хмельниччини та Черкащини, посіяно – 25,6 тис. га, у лідерах Вінниччина.

До сівби соняшника приступили аграрії Миколаївщини, Одещини, Тернопільщини, Хмельниччини та Буковини, посіяно – 21 тис. га.