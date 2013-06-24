Корейська компанія «Posco International» активно братиме участь у проектах з відновлення України. Майбутню співпрацю як у приватному, так і публічному секторах обговорили під час зустрічі Першого заступника Міністра економіки України Олексія Соболева із керівництвом компанії «Posco International Ukraine». Серед пріоритетних напрямків майбутнього співробітництва відзначили зелену металургію та розбудову новітньої енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Представники корейської компанії наголосили, що вже мають досвід реалізації проектів в Україні, зокрема в аграрній та енергетичній галузях. Але зараз шукають шляхи для активнішої участі у відновленні, тож налагодження діалогу з Урядом для розуміння першочергових потреб є для них дуже важливим.

Один з найближчих проектів, який «Posco International Ukraine» має намір реалізувати в Україні – будівництво в Одесі теплоелектроцентралі на RDF-паливі (Refuse-derived fuel – паливо, що виробляється з відходів). Цю ініціативу загальною вартістю в 106 млн дол. хочуть реалізувати в рамках співпраці з корейським Фондом економічного розвитку та співробітництва (EDCF).

«Торік ми підписали рамкову міжурядову угоду з Республікою Корея, в межах якої економіка України отримає 2,1 млрд дол. пільгових кредитів від EDCF. І ми дуже зацікавлені в максимальному використанні цих коштів на проекти з відновлення у найближчому майбутньому. В рамках чинних домовленостей це можуть бути лише публічні ініціативи з Єдиного проектного портфелю. Проте надалі ми сподіваємося на розширення співпраці з корейським Урядом та на можливість залучати пільгове кредитування від Фонду і для приватного сектору», – зазначив Перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.

Один з пріоритетних напрямків, який «Posco International» планують розвивати в Україні – зелена металургія. Компанія має понад двадцятирічний досвід роботи в цій галузі і розглядає як можливість інвестицій в український сектор, так і технологічну та консультативну допомогу українському металургійному бізнесу, спрямовану на залучення досвіду, передових технологій і доступу до глобальних ринків.

За словами Олексія Соболева, зелена металургія – одна з галузей, зафіксованих в Плані України для Ukraine Facility, що є ключовою для відновлення й економічного зростання. Україна має великі запаси залізної руди, досвід в металургійній галузі та дешевші порівняно з багатьма країнами енергетичні потужності. Тож є потенціал, аби стати провідним виробником екологічно чистої сталі – життєво важливим компонентом європейської стратегії декарбонізації. І досвід Корейської Республіки може суттєво сприяти розвитку такого виробництва в Україні та подальшій заміні російського металургійного експорту українським.

Сторони домовилися про подальші постійні консультації між Міністерством економіки та корейським бізнесом щодо практичної реалізації проекту з зеленої металургії в Україні. Попереду техніко-економічне обґрунтування реалізації проекту та обговорення співпраці з українськими компаніями.