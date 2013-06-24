Україна і Європейський Союз працюють над спільним вирішенням питання щодо скасування Польщею заборони на імпорт українського зерна і продовольства. На сьогодні жодних правових підстав для таких обмежень немає. У якнайшвидшому врегулюванні цього питання зацікавлені усі сторони, адже збереження взаємовигідної співпраці є пріоритетним питанням. Про це повідомляє Урядовий портал.

Таку думку висловив заступник Міністра економіки України - Торговий представник України Тарас Качка під час прямого ефіру на Національному телемарафоні 26 квітня.

«Сподіваюсь що у найближчі дні ми це питання врегулюємо. Це рішення ми вже виробили завдяки зусиллям української сторони, Європейського Союзу, Брюсселя і активного діалогу з Польщею та іншими країнами, які говорять про обмеження. Залишилось довести це до кінця, щоб це було прийнятним для Республіки Польща. Це не питання додаткових поступок, це питання з’ясування реальної ситуації на ринку Польщі, адже вона далеко не така погана, як вони пояснюють для медіа», - зазначив заступник Міністра Тарас Качка.

Він додав, що жодних проблем для польської політики українська аграрна продукція не створює. В України є підтримка всіх інших держав-членів Європейського Союзу в тому, що вільна торгівля аграрною продукцією з Україною – це те, що потрібно всій Європі, адже це питання продовольчої безпеки. Зокрема, враховуючи, що в окремих регіонах Європи посуха і їм потрібне українське зерно.

Окремо, Тарас Качка зазначив, що надзвичайно важливим завданням не лише для регіону, але і глобально є збереження експорту продукції через українські порти в Чорному морі. Уряд України працює на всіх рівнях над питанням вивезення української продукції морем, якщо не зерновим коридором, то в іншому форматі.

Потенціал експорту зернових з України ще до 1 липня складає близько 10 млн тонн. Разом з тим, Україна очікує, що потенціал експорту з 1 липня 2023 року по 30 червня 2024 року складатиме понад 40 млн тонн зернових. Такий обсяг можна ефективно транспортувати лише морем, підкреслив заступник Міністра.