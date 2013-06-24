Британське об’єднання виробників Made in Britain підтримує програму «Зроблено в Україні», яка спрямована на підтримку українських виробників. Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко та представник Made in Britain Джордж Міддлтон підписали Меморандум про співпрацю у сфері виробництва. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Made in Britain ділитиметься своїм досвідом і вивчатиме шляхи розширення співпраці між українськими та британськими бізнесами. Зокрема, до цього процесу долучаться експерти компанії MAP UK & International, яка спеціалізується на консультаційних послугах у сфері міжнародної торгівлі та управління глобальними ланцюгами постачання.

«Велика Британія з перших днів повномасштабної війни активно підтримує Україну. Цього року ми підписали Угоду про вільну торгівлю, яка передбачає скасування мит та квот у двосторонній торгівлі до 2029 року. Зараз ми переходимо на новий рівень співпраці. Угода з Made in Britain сприятиме тому, що українські товари будуть краще представлені на британському ринку, а також покращить експортні можливості для британського бізнесу. Це важлива підтримка програми «Зроблено в Україні», яку цьогоріч запустив Президент Володимир Зеленський. Це перша угода із аналогічною іноземною організацією, яка сприятиме виходу українських виробників на нові ринки й сприятиме експорту товарів, вироблених в Україні», — зазначила Юлія Свириденко.

Made in Britain є незалежною галузевою асоціацією британських виробників. До спільноти входять понад 2100 компаній, 95% з яких – малі та середні підприємства. Організація сприяє промоції британських товарів, ліцензуючи офіційний знак якості Made in Britain, який допомагає споживачам та бізнесам ідентифікувати продукцію британського виробництва.

«Шокові виклики, які сталися в глобальних ланцюгах поставок, значно підвищили увагу покупців до локальних товарів. Обирати високоякісну продукцію, виготовлену виробниками, на яких можна покластися, стало основною ідеєю бізнесу у Великій Британії та по всій Європі. Ми раді співпрацювати з командою Made in Ukraine і сприяти тому, щоб покупці й споживачі могли купувати якісну продукцію», — наголосив Генеральний директор Made in Britain Джон Пірс.

«Я радий зустрітися з пані Свириденко та підтримати ініціативу Made in Ukraine. Ми розуміємо важливість виробництва для економіки країни, її громадян, а також для забезпечення стійкості критично важливої національної інфраструктури. Ми бачимо це на прикладі Великої Британії, в ході нашої міжнародної торгівлі та участі у ланцюгах постачання в різних країнах світу. З нетерпінням чекаємо на розвиток зв’язків між українськими та британськими бізнесами вже наступного року», — додав Радник Made in Britain Джордж Міддлтон.

Довідково

Державна політика «Зроблено в Україні», започаткована Президентом України, має на меті залучення інвестицій для розвитку українських виробників, збільшення виробництва продукції із високою доданою вартістю та стимулювання попиту на українські товари. Адже підтримка виробників — це збільшення виробництва, стабільна економіка, нові робочі місця, гроші в бюджет і на підтримку ЗСУ.