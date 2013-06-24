Уряд ухвалив запропоновану Мінцифри постанову, яка запроваджує чіткі правила оцінки ризиків під час електронної ідентифікації. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Тепер відповідні послуги надаватимуть з використанням засобів, що пройшли процедуру оцінки ризиків за міжнародними стандартами, а контролюватиме все Держспецзв’язку.

Кого це стосується: власників (держателів) інформаційних та інформаційно-комунікаційних систем, за допомогою яких надають електронні послуги. Вони оцінюють ризики й наслідки неправомірного використання ідентифікаційних даних користувачів та звітують Держспецзв’язку.

Що це означає: менше ризиків шахрайства, надійніші електронні послуги та відповідність українських норм європейським стандартам.