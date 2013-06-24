Україна стане рівноправним партнером європейського ринку у ланцюжку виробництва високотехнологічної продукції. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Для цього Верховна Рада України прийняла у першому читанні зміни до загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року.

«Сьогодні це вкрай важливо для нашого подальшого руху до повної інтеграції з ЄС, сталого надрокористування та енергонезалежності країни. Прозорих та зрозумілих правил роботи з інвесторами. Ми маємо володіти повною інформацією про наші запаси, щоб забезпечити ощадливе їх використання. Для цього необхідно створити національний банк геологічної інформації, завершити геологічне картування територій та створити єдину електронну геологічну карту, а ще запровадити ефективний державний моніторинг за раціональним використанням надр, й забезпечити вільний прозорий доступ до геологічної інформації», – наголосив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Крім того, прийняття оновленої програми є однією з ключових вимог Critical Raw Materials Act та одним з індикаторів виконання Україною Ukraine Facility – пакета допомоги ЄС на 50 млрд євро для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України.