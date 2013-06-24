Суттєвого поштовху розвитку двосторонньої економічної співпраці та торгівлі має надати активізація діяльності Спільної міжурядової українсько-аргентинської Комісії з торговельно-економічного співробітництва, останнє засідання якої відбулося майже 18 років тому. Також це стане гарною нагодою для обговорення можливої участі аргентинських компаній у проектах відновлення інфраструктури та післявоєнної відбудови України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про це йшлося під час зустрічі співголів Спільної українсько-аргентинської міжурядової Комісії з торговельно-економічного співробітництва, Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна та Першого заступника з міжнародних економічних відносин МЗС Аргентини М. Сіма. Зустріч відбулася 13 травня в рамках візиту української делегації на чолі з Першим віце-прем’єр-міністром України – Міністром економіки України Юлією Свириденко до Аргентини.

«Україна розглядає Аргентину як важливого торговельно-економічного партнера України в Латинській Америці. Водночас, наявний товарообіг не відповідає потенціалу обох країн. Активізація двосторонньої економічної співпраці, зокрема, проведення у жовтні засідання Спільної міжурядової Комісії з торговельно-економічного співробітництва забезпечить визначення перспективних напрямів співпраці, нарощування українського експорту в Аргентину та залучення аргентинських компаній до відбудови України», - зазначила Юлія Свириденко.

Аргентинська сторона зазначила, що має значний інтерес у співпраці з Україною у фармацевтичній, аграрній галузі, як у торгівлі, так і в аграрному виробництві. Україна, зі свого боку, зацікавлена у просуванні на ринок Аргентини продукції для виробничих секторів аргентинської економіки, зокрема для автомобілебудування, с/г машинобудування, харчової, хімічної, нафтохімічної, гірничодобувної, фармацевтичної промисловості. Також сторони обговорили питання енергетики та системного знищення росією української енергетичної інфраструктури – домовилися посилювати співробітництво у питаннях постачання технологій та обладнання в обидві країни.

Також йшлося про участь аргентинських компаній на Ukraine Recovery Conference у Берліні.

«Щонайменше 5 компаній виявили бажання приєднатися до URC-2024, адже прагнуть посилити бізнес зв’язки. В аргентинських підприємницьких колах є високий інтерес до цього заходу», - підкреслила Юлія Свириденко.

Крім того, в рамках Спільної комісії планується проведення двостороннього бізнес-форуму за організації Торгово-промислової палати України та Палати торгівлі та послуг Аргентини. Це дозволить компаніям обох країн поглибити прямі ділові зв'язки та сприяти подальшому співробітництву в пріоритетних галузях.