Міністр соціальної політики України Марина Лазебна провела зустріч з Віце-прем’єр-міністром - Міністром із соціальних питань та охорони здоров’я Королівства Бельгія Франком Вандербрюке. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час зустрічі Марина Лазебна повідомила про терористичний характер ведення війни російськими військами та руйнівні гуманітарні наслідки таких дій для народу України.

Вона підкреслила необхідність комплексної реабілітації для постраждалих від війни, яка б включала в себе психологічну, соціальну, медичну складову. Міністр запропонувала співпрацю з Бельгією у цьому питанні як в короткостроковій перспективі для надання невідкладної допомоги людям, так і в довгостроковій перспективі для розбудови системи комплексної реабілітації в Україні з використанням найкращих практик.

Франк Вандербрюке повідомив, що Бельгія забезпечує лікування та реабілітацію 16 важкопоранених українців зараз і підготувала всі умови для того, щоб прийняти 60 поранених на лікування та реабілітацію. Він зазначив, що незважаючи на те, що медична система Бельгії перевантажена через наслідки пандемії, Бельгія готова розширити можливості і надавати до 150 місць для лікування та реабілітації важкопоранених внаслідок війни росії проти України.

Міністр також подякувала за надання статусу тимчасового захисту 48 тисячам українців та створення найкращих умов для 87 дітей з вразливих категорій, які зараз перебувають на території Бельгії, в тому числі на запрошення Уряду Бельгії. Вона повідомила про потреби в оздоровленні українських дітей у безпечних умовах та запропонувала бельгійській стороні розглянути можливість запросити до себе на тимчасовий відпочинок та оздоровлення маленьких українців.

Команда Мінсоцполітики представила Бельгійським колегам напрацювання щодо цифровізації соціальної сфери та їх ефективність під час війни. Ці цифрові рішення забезпечили безперервність виплат соціальної допомоги людям, можливість гнучко і швидко відповідати на виклики війни, щоб охопити більшу кількість людей необхідною допомогою від держави, а також в умовах обмежених ресурсів залучати та координувати допомогу людям від міжнародних організацій. Франк Вандербрюке зазначив, що результативна підтримка людей Урядом України в таких надскладних умовах та розвиток соціальних сервісів для людей насправді вражають. Він високо оцінив також впроваджені верифікацію та таргетування соціальних допомог. Сторони домовилися про подальшу співпрацю у питаннях цифровізації соціальної сфери.

Марина Лазебна подякувала за підтримку Бельгією надання Україні статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі. Вона підкреслила, що перспектива членства у Євросоюзі задає важливі вектори відбудови України, яка має відбуватись просто зараз, не очікуючи на завершення війни. Міністр окреслила основні напрями та програми відбудови соціальної сфери та запропонувала співпрацю з Бельгією за цими проектами для забезпечення соціального добробуту для кожного в Україні.