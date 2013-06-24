Уряд України та Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) зробили важливий крок для підтримки постраждалих від жорстокої агресії росії. Наші партнери розширили фінансування, аби забезпечити житлом українців, які втратили свої оселі через війну. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Угоду підписали Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та Голова БРРЄ Карло Монтічеллі під час Конференції з відновлення України (URC-2025) у Римі.

Фінансування у розмірі 100 мільйонів євро буде спрямоване на компенсації у вигляді житлових сертифікатів, в рамках програми “єВідновлення”. Сертифікати видаються відповідним категоріям громадян для придбання нового житла, замість знищеного внаслідок російської агресії. За сертифікат можна придбати квартиру, приватний будинок або профінансувати майбутнє будівництво власного помешкання.

Раніше, у другій половині 2024 року, Банк уже надав кредит на 100 мільйонів євро, що дозволило підтримати близько 3 000 родин або ж 7 000 людей.

Фінансування БРРЄ також доповнено грантом Європейського Союзу у розмірі 10 мільйонів євро, який надається через Українську інвестиційну платформу.

“Більше 300 тисяч обʼєктів житлового фонду зруйновано чи пошкоджено внаслідок російської агресії. Ми працюємо для того, щоб поетапно забезпечити помешканням тих, хто цього потребує. Сьогодні, завдяки підписаній угоді, в рамках програми єВідновлення, ми надамо можливість ще близько 3 000 сімей купити помешкання замість того, яке було зруйноване внаслідок обстрілів з боку росії. Я дякую нашим партнерам з БРРЄ за послідовну підтримку України”, - сказав Олексій Кулеба.

Карло Монтічеллі привітав прогрес у реалізації проекту та підтвердив незмінну підтримку Банку розвитку Ради Європи відновленню України.

“БРРЄ пишається тим, що підтримує Уряд України у прагненні повернути гідність і стабільність родинам, які втратили домівки через війну, у межах проєкту HOME. Фінансуючи доступ до житла, ми допомагаємо сім’ям відновлювати своє життя та закладаємо основи для довгострокового відновлення й соціальної згуртованості України», — зазначив Карло Монтічеллі.

Враховуючи, що кількість отриманих заявок за весь період перевищила 53 000, а понад 10 000 нових бенефіціарів уже очікують на допомогу, Уряд України підтвердив потребу у подальшій фінансовій підтримці. Відтак БРРЄ виділив додаткові 100 мільйонів євро, які дозволять забезпечити допомогу ще приблизно 3 000 сімей у 2025 році.

Поки Україна продовжує чинити опір жорстокій агресії Росії, Банк розвитку Ради Європи залишається відданим підтримці сталих рішень для задоволення найнагальніших потреб країни, починаючи з базового права кожного — права на власний дім.

Довідково

Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) — це багатосторонній банк розвитку, який має виключно соціальний мандат від 43 країн-членів. БРРЄ фінансує інвестиції та надає технічну допомогу у соціальних секторах, таких як освіта, охорона здоров’я та доступне житло, приділяючи особливу увагу потребам уразливих категорій населення, а також соціальним аспектам змін клімату та охорони довкілля. Серед позичальників — уряди, місцеві та регіональні органи влади, державні й приватні банки, неприбуткові організації та інші установи. БРРЄ, який має найвищий кредитний рейтинг (AAA), залучає ресурси на міжнародних ринках капіталу. Крім того, Банк отримує кошти від донорів для розширення своєї діяльності.

Конференція з питань відновлення України (URC 2025), яка відбувається 10–11 липня 2025 року в Римі, є наступним важливим етапом у серії міжнародних заходів на підтримку відбудови України, започаткованих у Лугано (2022), продовжених у Лондоні (2023) та Берліні (2024). Ці конференції стали символом стійкої міжнародної солідарності та практичної допомоги Україні в умовах повномасштабної агресії з боку російської федерації.

У конференції беруть участь понад 4000 представників урядів, бізнесу, громадянського суспільства: Глави держав і урядів понад 100 країн і міжнародних організацій, вище керівництво Європейського Союзу, Спеціальний представник США з питань України, Високі представники урядів Австрії, Великої Британії, Данії, Лівії, Мальти, Святого Престолу та інших країн, Міністри закордонних справ, економіки, фінансів, енергетики з різних країн світу – від Європи до Латинської Америки, представники міжнародних організацій, фінансових інституцій, бізнес-асоціацій, громадянського суспільства.

URC2025 має стати не лише конференцією про відбудову і відновлення, а й символом незворотності європейського шляху України та спільної відповідальності всіх демократичних партнерів за безпеку і процвітання європейського континенту.