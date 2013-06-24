Україна та Данія домовилисяпро запровадження механізму fast-track для інвестицій, який допоможе бізнесу швидше долати ринкові бар’єри та сприятиме покращенню бізнес-клімату. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відповідний Меморандум про взаєморозуміння між урядами двох країн уклали під час проведення Дансько-українського бізнес-форуму 25 листопада у Києві. З українського боку документ підписала Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко, з данського — Міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу.

«Україна потребує збільшення приватних інвестицій заради швидкого відновлення нашої економіки. Ми працюємо над тим, щоб зміцнювати зв’язки між данськими та українськими компаніями, а також покращити умови ведення бізнесу в країні. Сьогодні ми підписали меморандум, який передбачає запуск Fast-Track Mechanism між урядами наших країн, який буде діяти, як єдина точка входу для подолання бар’єрів, з якими стикаються данські компанії та інвестори в Україні», — наголосила Юлія Свириденко.

Представники влади Данії та України проводитимуть регулярні зустрічі з данськими компаніями, що працюють в Україні, на яких вони матимуть можливість розказати про складнощі, з якими стикаються під час інвестування та ведення бізнесу. Також сторони налагодять постійний зв’язок між урядами обох країн для розв'язання нагальних питань.

«Уряд Данії й данський бізнес стоять пліч-о-пліч з Україною. Розпочинати зараз вести бізнес у вашій країні непросто, але данські компанії прагнуть це зробити. Ми повинні підтримувати їх у цьому прагненні. Тому разом із Першим віце-прем’єр-міністром України – Міністром економіки України Юлією Свириденко ми підписали угоду про допомогу данському бізнесу, який бере участь у відбудові України. Данські компанії готові брати на себе велику відповідальність та ділитися власними знаннями та досвідом у багатьох сферах — від зеленої енергетики чи нових технологій до зміцнення критичної інфраструктури. Це ще один приклад ефективної співпраці між нашими країнами», — заявив Міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу.

Цей меморандум є продовженням меморандуму, підписаного між Урядами України і Данії у квітні 2024 року. Він передбачав нове фінансування у розмірі близько 40 млн євро для інвестиційного фонду Данії EIFO, для сприяння новим інвестиційним в економіку України. Також в межах цього документу, для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику, данський Уряд виділив додаткове фінансування до українського механізму EIFO на приблизно 380 мільйонів євро.

Під час свого виступу Юлія Свириденко подякувала данському бізнесу, який продовжує не тільки працювати в Україні під час війни, а й інвестує в модернізацію та розширення виробництва. Підписання меморандуму відбулося під час українсько-данського бізнес-форуму. Його відвідало близько сотні представників українського та данського бізнесів.

Мета форуму — поглибити співпрацю між приватних секторів обох держав, сприяти локалізації данських виробництв в Україні, створенню спільних підприємств та залученню інвестицій.

Перспективи такої співпраці є взаємовигідними для обох країн. Адже українська інтеграція до внутрішнього ринку ЄС створює багато можливостей для данських компаній, які бажають масштабувати свій бізнес.