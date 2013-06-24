Україна та Данія уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови України. Цей документ передбачає виділення данським урядом близько 40 млн євро на підтримку приватного сектору, який бере участь у відбудові України, а також 380 млн євро для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику. Меморандум з українського боку підписала Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко, з данського – Міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу. Церемонія пройшла 23 квітня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Хочу подякувати Уряду Данії за підтримку відбудови та стійкості України. Ми бачимо необхідність подальшого зміцнення комерційних зв’язків між данським та українським бізнесом для підтримки української економіки та бізнес-спільноти. Підписаний нами Меморандум передбачає співпрацю з приватним сектором через створений механізм Ukraine Facility з системою позик і гарантій у рамках Експортно-інвестиційного фонду Данії (EIFO), який є частиною Дансько-українського фонду, спрямованого на зниження фінансових ризиків, з якими стикаються компанії, що беруть участь у відбудові України», - пояснила Юлія Свириденко.

Згідно з досягнутими домовленостями уряд Данії спрямує нове фінансування до EIFO, сприяючи новим інвестиційним можливостям у розмірі щонайменше 300 мільйонів данських крон (приблизно 40 мільйонів євро).Таким чином загальний пакет фонду сягне 1,3 млрд данських крон, або 170 мільйонів євро.

Крім того, сторони сприятимуть діалогу між данськими фондами та відповідними українськими партнерами для підтримки подальшої співпраці щодо відбудови України. Також представники урядів домовились про сприяння зустрічам між данським та українським бізнесом, зокрема через Український Інвестиційний Форум, а також сприяння створенню та впровадженню механізмів позик і гарантій, спрямованих на підтримку України.

«Боротьба України за свободу – це і наша боротьба за свободу. Підтримка вашої країни має продовжуватися. І данський бізнес вже неодноразово показав, з чого він зроблений. Ми не повинні дозволити атакам Путіна стати на заваді інвестиціям у відбудову вільної України. Наша співпраця на сьогодні вже є плідною, але тепер ми зробимо її ще міцнішою, завдяки чому данські знання та інновації зможуть принести користь українцям і допомогти вам відновити свою країну», - наголосив Мортен Бедскоу.

Окрема увага приділятиметься зеленій трансформації економіки та впровадженню інноваційних рішень у сфері критичної інфраструктури, де Данія має провідні позиції на світовому ринку. Зокрема, для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику, данський уряд виділить додаткове фінансування до Українського Механізму EIFO на суму 2,85 мільярда данських крон (приблизно 380 мільйонів євро).

Україна і Данія також посилять співробітництво у сфері суднобудування, розвитку та реконструкції морської портової інфраструктури.

«Морський сектор є сильною позицією Данії, оскільки існує значний потенціал для залучення данських компаній в український морський сектор. Серед іншого, це може включати підтримку розвитку та реконструкції критичної та морської інфраструктури, такої як гавані, які мають вирішальне значення в поточній геополітичній ситуації та для експорту українських товарів на світові ринки як сьогодні, так і в майбутньому. Данія має значну сильну позицію в цій сфері й, таким чином, спроможна запропонувати таку необхідну підтримку Україні», - розповіла Юлія Свириденко.

Уряди обох країн також опрацьовуватимуть можливості для подальшого співробітництва між данськими компаніями та Україною у сфері суднобудування, пов’язані з військово-морським потенціалом. Це може включати участь України в розвитку данських розробок патрульних кораблів з можливістю укладення майбутньої угоди про закупівлю.

В Меморандумі також йдеться про підтримку та розвиток співробітництва та ділового партнерства між данським та українським бізнесом у сфері критичної інфраструктури та морської промисловості, а також у ширшому плані - у сфері бізнесу, промисловості та підприємництва.