Україна та держави Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) — Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія уклали модернізовану угоду про вільну торгівлю (УВТ). Документ підписали 8 квітня 2025 року в Києві Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко, Міністр торгівлі Норвегії Сесилія Мюрсет, Міністр культури, інновацій та вищої освіти Ісландії Логі Ейнарсон, Посол Ліхтенштейну Франк Бюхель та Посол, Спеціальний представник Федеральної ради з питань реконструкції в Україні Жак Гербер (Швейцарія). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Підтримка, яку Україна отримала від держав ЄАВТ, є неоціненною. Ми впевнені, що ця модернізована Угода про вільну торгівлю принесе відчутні переваги Україні та державам ЄАВТ, створюючи умови для ще більш тісної співпраці, відкриваючи нові можливості для бізнесу. Завдяки підписаному сьогодні документу українські виробники зможуть експортувати до країн Європейської асоціації вільної торгівлі значно більший асортимент товарів без мит, або за зниженими ставками, що дуже важливо для нас в ці складні часи. А головне — модернізована Угода закладає міцну основу для подальшого розвитку економічної співпраці між Україною та країнами ЄАВТ», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

«Держави-учасники ЄАВТ зобов’язані підтримувати Україну в цей критичний час, і ця модернізована Угода про вільну торгівлю підтверджує це зобов’язання. Нова угода є важливим кроком на шляху до посилення інтеграції України до європейського ринку», — сказала Голова ЄАВТ, Міністр торгівлі Норвегії Сесилія Мюрсет.

Чинна угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ була підписана в червні 2010 року.

Модернізована угода сприятиме відновленню та економічному зростанню України, зміцнить зв’язки між Україною та державами ЄАВТ, принесе вигоду економічним операторам у різних секторах.

Які переваги для українських виробників від нової угоди:

Угода розширює доступ до ринків ЄАВТ.

Перш за все, повністю скасовані мита на промислову продукцію.

В аграрній частині угоди з країнами ЄАВТ скасовують та зменшують мита на значну кількість аграрних товарів. Зокрема:

Ісландія:

повне скасування мита — на 142 товари (овочі, пшениця, продукти харчування тощо);

часткове зниження мита — на 5 товарів.

Кількість товарів без мита зросла на 9,8%, із частковим зниженням — у 3,5 раза (у порівнянні з угодою 2010 року).

Норвегія:

повне скасування мита — на 107 товарів (овочі, їстівні коренеплоди, ягоди та горіхи свіжі, варені, консервовані, олії, соки та ін.);

часткове зниження мита — на 78 товарів (йогурт, масло і спреди, яйця, овочі, консервовані плоди та горіхи та ін.).

Кількість товарів без мита зросла на 11,4%, із частковим зниженням — зросла на 2,7% (у порівнянні з Угодою 2010 року).

Швейцарія та Ліхтенштейн:

повне скасування мита — на 427 товарів (свинина, молоко, сири, мед, овочі, плоди і ягоди, борошно, олії тваринні та рослинні, м’ясо консервоване, фрукти та ін).

часткове зниження — на 163 товари (живі тварини, м’ясо ВРХ, свиней, інших тварин, птиці, молочна продукція, яйця, боби, овочі, ягоди, та ін.).

Загалом кількість безмитних товарів зросла на 66,2%.

Крім того, Угода фіксує діючі ставки 0% на низку товарів, які було виключено з-під дії Угоди.

Які нові розділи містить угода:

Електронна комерція — спрощення онлайн-торгівлі, регулювання питань електронних підписів і контрактів, адміністрування безпаперової торгівлі тощо.

Малі та середні підприємства — підвищує для МСП доступ до інформації, передбачає публікацію торгової та іншої комерційної інформації на вебсайтах в т.ч. англійською мовою, співпрацю через спеціальні контактні пункти МСП тощо.

Торгівля та сталий розвиток — торговельні відносини мають сприяти сталому розвитку.

Які положення переглянуті:

Торгівля товарами, санітарні та фітосанітарні заходи — заходи та положення щодо технічних бар’єрів застосовуватимуться на основі відповідних угод СОТ.

Спрощення процедур торгівлі — чіткі правила для експортерів, більше прозорості у питаннях процедури ліцензування імпорту тощо.

Державні закупівлі — спрощення доступу постачальників до ринків держзакупівель.

Співробітництво та захист інтелектуальної власності.

За підсумками двосторонньої зустрічі Україна–ЄАВТ сторони погодили спільне комюніке.

Довідково

Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) – міжурядова організація, створена в 1960 році для сприяння вільній торгівлі та економічній інтеграції між членами ЄАВТ, а також їх партнерами у всьому світі. На сьогодні членами ЄАВТ є Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія.

У 2024 році товарообіг між Україною та країнами ЄАВТ (Ісландія, Норвегія, Швейцарія, Ліхтенштейн) становив майже 1,3 мільярда євро. Cередній темп зростання протягом останніх п’яти років українського експорту до країн ЄАВТ — 4,9%, для імпорту з країн ЄАВТ до України — 9,3%.

Основні статті експорту до України: