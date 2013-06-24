27 вересня відбувся «Форум відновлення. Житомирщина», який проходив в Коростенському районі Житомирщини. Це перший форум, присвячений відбудові інфраструктури регіону. Про це повідомляє Урядовий портал.

Команда Міністерства інфраструктури презентувала проміжні результати відновлення та першочергові заходи з відбудови.

«За підрахунками Світового банку, завдана шкода транспортній інфраструктурі Житомирської області становить 174,3 млн доларів, а потреба на відновлення — понад 560 млн доларів.

Враховуючи масштаби руйнувань і обмежені можливості державного та місцевих бюджетів, критично необхідним є залучення коштів міжнародних партнерів. Розраховуємо, що успішний досвід участі естонських друзів у відбудові Житомирщини стане прикладом для інших держав, які мають намір приєднатися до відбудови інфраструктури України.

Дякую партнерам за співпрацю і вірю, що наше партнерство буде тільки поглиблюватися», — прокоментував Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Моніторинг та контроль за ефективністю використання партнерських коштів на відновлення буде здійснюватися за участі громадськості та з використанням прозорої електронної системи управління відбудовою, яка розробляється у партнерстві з Коаліцією RISE Україна.

Зокрема, уже найближчим часом Міністерство інфраструктури розпочне публікувати ключову інформацію про обʼєкти відбудови – включаючи інформацію про підрядників, надане фінансування, прогрес будівництва.

Лендінг відповідного сайту з дашбордами було презентовано під час форуму. Наразі йде робота над забезпеченням публікації відкритих даних.

Окрім цього, естонські партнери передали автобуси для потреб громад Житомирщини та висловили готовність долучитися до відбудови мосту через річку Ірша у м. Малин на дорозі місцевого значення О-061219 Народичі – Малин.

Захід «Форум відновлення. Житомирщина» відбувся за участі Міністра економіки та інфраструктури Естонії Рійни Сіккут, Посла Естонії в Україні Каімо Кууск, заступника голови Укравтодору Андрія Івка, народних депутатів України, представників місцевих органів влади, громадськості та бізнесу.

Нагадаємо, 26 серпня було презентовано Реєстр пошкодженого та знищеного майна — єдину базу даних, що містить інформацію про усю житлову, транспортну та соціальну інфраструктуру, яка постраждала внаслідок військової агресії. Реєстр буде використовуватися для надання громадянам компенсації пошкодженого житла, а також для планування та управління процесом відбудови.