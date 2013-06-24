У Таллінні відбулася зустріч Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка з Міністром соціальних справ Естонської Республіки Кармен Йоллер. У ході перемовин сторони підписали Технічну угоду, яка визначає ключові напрями двосторонньої співпраці у медичній сфері на виконання безпекової угоди, укладеної між Україною та Естонією 27 червня 2024 року у Брюсселі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Естонія — серед ключових партнерів України. З початку повномасштабної війни держава надала 18 тонн гуманітарної медичної допомоги Україні, включаючи обладнання, засоби реабілітації, спецтранспорт та інше. Українські пацієнти, у тому числі військовослужбовці, отримують лікування в межах програми MEDEVAC. Підписана Технічна угода фіксує пріоритети співпраці та відкриває шлях до реалізації нових проектів — у відновленні медичної інфраструктури, розвитку реабілітації, цифрової трансформації та гармонізації української системи охорони здоров’я зі стандартами ЄС. Це — документ, який робить партнерство з Естонією ще більш практичним, системним і спрямованим на довгостроковий результат», — зазначив Віктор Ляшко.

Технічна угода спрямована на практичну реалізацію ініціатив у сферах відновлення медичної інфраструктури, надання гуманітарної допомоги, реабілітації та медичної евакуації (MEDEVAC), психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, цифровізації, фармацевтичного співробітництва, а також адаптації української системи охорони здоров’я до європейських стандартів. Співпраця також передбачає обмін досвідом медичних працівників, участь експертів у спільних наукових заходах та підтримку цифрової трансформації охорони здоров’я України.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено розвитку програми лікування українських військових та цивільних у рамках проекту MEDEVAC, який Європейська комісія разом з іноземними урядами, МОЗ України та за підтримки ВООЗ, реалізують з початку війни за допомогою механізму цивільного захисту ЄС.

Також у центрі уваги цифровізація та євроінтеграція. Починаючи з 2026 року, планується спільна реалізація проекту між Україною та Естонією щодо підключення електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) до мережі MyHealth@EU, що є частиною Європейського простору даних охорони здоров’я (EHDS). Це передбачає у майбутньому приєднання України до цифрового простору охорони здоров’я ЄС, що сприятиме покращенню якості медичних послуг для українських громадян за кордоном та громадян ЄС в Україні.

Крім цього, під час зустрічі обговорили розвиток системи охорони психічного здоров’я, а також нові проекти в галузі медичної освіти та міжнародного медичного партнерства. Східно-Талліннська центральна клінічна лікарня вже є «побратимом» Центральної міської лікарні Рівненської міської ради. Відповідний меморандум про міжнародне медичне партнерство був підписаний на третьому Саміті перших леді та джентльменів у вересні 2023 року. В межах цієї ініціативи вже підписано 62 меморандуми з медзакладами з 21 країни світу. Україна зацікавлена й надалі розширювати мережу, зокрема налагодити партнерства українських лікарень з медзакладами Естонії. Горизонтальна співпраця у форматі «лікарня до лікарні» дає змогу обмінюватися досвідом, розвивати клінічні навички, впроваджувати європейські протоколи лікування та спільно зміцнювати стійкість і спроможність медичних систем обох країн.

Під час офіційного візиту Віктор Ляшко також ознайомився з роботою ключових установ естонської системи охорони здоров’я. Відбулася зустріч в Естонській касі медичного страхування, де сторони обговорили особливості фінансування медичних послуг та організації медичного страхування. Також Міністр побував у Центрі сімейних лікарів у місті Лаагрі, який надає первинну медичну допомогу, зокрема й українським біженцям, і в Талліннській службі швидкої допомоги, яка забезпечує оперативну медичну підтримку населенню.

Також Міністр зустрівся з українськими медичними працівниками, які з об'єктивних причин залишили Україну під час повномасштабного вторгнення російських загарбників на територію України.

Віктор Ляшко наголосив естонським колегам, що Україна високо цінує підтримку Естонії як у гуманітарному вимірі, так і на рівні стратегічного партнерства. Ця підтримка посилює стійкість української системи охорони здоров’я — і наближає її до європейської.