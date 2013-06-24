Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко та Міністр соціального забезпечення та охорони здоровʼя Фінляндії Кайса Юусо у присутності премʼєр-міністрів обох країн підписали технічну угоду про посилення та розвиток двостороннього співробітництва у сфері охорони здоров’я й громадського здоров’я. Технічна угода спрямована на реалізацію угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Фінляндією. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Україна та Фінляндія продовжують зміцнювати свої партнерські відносини. Сьогодні ми офіційно підписуємо технічну угоду про взаємодію у сфері охорони здоров’я на виконання безпекової угоди, укладеної 3 квітня 2024 року під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського і Президента Фінляндії Александра Стубба. Обʼєднаність демократичних країн навколо відновлення справедливого миру в Україні є запорукою мирного і безпечного майбутнього всього цивілізованого світу. Кожна укладена безпекова угода та її подальша реалізація – крок до цього. Від початку повномасштабної війни Фінляндія активно допомагала нашій країні загалом та медичній системі зокрема: лікування та реабілітація постраждалих українців, численна гуманітарна допомога, міцна підтримка на міжнародній арені. Нині ми ще раз пересвідчилися, що позиція Фінляндії – непохитна у підтримці України на шляху протидії російській військовій агресії та відновленню світового правопорядку, що ґрунтується на нормах міжнародного права. За це щодня ризикують своїм життям та здоров’ям наші герої. Наше завдання – консолідувати зусилля світу, аби План перемоги Президента Зеленського втілився якнайшвидше і кров більше не проливалась”, - зазначив Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.

Співпраця між країнами буде зосереджена на реалізації спільних проектів, спрямованих на подолання негативних наслідків війни у сфері охорони здоровʼя та протидії викликам, спричиненим повномасштабним вторгненням росії.

Відповідно до умов угоди, передбачені такі основні напрями спільної роботи:

розвиток спроможності медичної інфраструктури, а також відновлення й модернізація українських медзакладів;

розвиток горизонтального медичного партнерства між закладами охорони здоровʼя та підвищення кваліфікації наших медиків й впровадження новітніх підходів у лікуванні;

технічна підтримка у впровадженні реформ у сфері охорони здоровʼя, що необхідні для інтеграції України до Європейського Союзу, та відповідність європейським стандартам;

напрям реабілітації та психічного здоровʼя, розвиток програм реабілітації та спільних проектів у сфері протезування та реабілітації людей з тяжкими травмами;

співпраця у напрямі боротьби з антимікробною резистентністю, впровадження заходів для контролю та запобігання поширенню резистентних інфекцій;

співпраця у сфері диджиталізації охорони здоровʼя: розвиток телемедицини та цифрових медичних послуг тощо.

Також Міністр охорони здоров’я України наголосив на планах створити сучасний Дитячий медичний реабілітаційний центр у співпраці з фінською меценаткою пані Анне Бернер. Центр стане місцем, де українські діти, які постраждали від війни, отримуватимуть фізичну та психологічну реабілітаційну допомогу. Проект передбачає створення віртуальної лікарні, фізичного реабілітаційного центру та дослідницького інституту, де вивчатимуть вплив травм на здоровʼя дітей та знаходитимуть найкращі методи їх лікування. Даний центр стане місцем, де використовуватимуться можливості телемедицини, щоб гарантувати, що кожна дитина отримує спеціалізовану допомогу, на яку вона заслуговує, безоплатно та незалежно від того, де вона знаходиться.

Віктор Ляшко висловив вдячність Фінляндії та фінським партнерам за таку важливу та безпрецедентну підтримку України від початку повномасштабної війни.

Нагадаємо,нещодавно було підписано технічну угоду у сфері охорони здоровʼя в межах безпекової угоди між МОЗ України та МОЗ Швеції. Перша технічна угода була підписана у квітні цього року між МОЗ України та МОЗ Латвійської Республіки.