Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук спільно зі Спеціальним уповноваженим Президента Французької Республіки з питань допомоги та відновлення України П'єром Ельброном відвідали Чорнобильську зону відчуження. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Мета візиту – оглянути можливості для інвестування у відновлювану енергетику в зоні відчуження. Щодо партнерства із французькою стороною – ця тема вже обговорювалася під час зустрічі Світлани Гринчук із П'єром Ельброном у лютому цьогоріч. Тоді Спеціальний уповноважений Президента Французької Республіки з питань допомоги та відновлення України наголосив, що французькі компанії уже зробили аналітику та бачать великий потенціал у цьому напрямку.

Також учасники оглянули наслідки нещодавньої атаки росії на Арку НБК – об’єкт, до створення якого були залучені і французькі компанії та фахівці. Французькі партнери наразі розглядають можливість надання допомоги для відновлення Арки в рамках Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля. Наразі ведеться активна робота щодо оцінки пошкоджень і напрацювання плану відновлення функціональності Арки.

Ця зустріч – ще один крок у зміцненні співпраці України та Франції в галузі ядерної безпеки та відновлення екологічної стабільності в Чорнобильській зоні.