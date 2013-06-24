Міністерство фінансів України та французьке державне агентство Expertise France підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання міжнародної технічної допомоги у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Укладення Меморандуму відбулося на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України, яка проходить 10-11 липня в Римі, Італія.

Підписантом Меморандуму від України виступив міністр фінансів України Сергій Марченко, від Expertise France - Генеральний директор Жеремі Пелле.

Реалізовує проєкт міжнародної технічної допомоги “Протидія фінансуванню тероризму та відмиванню коштів” Глобальний фонд ЄС з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Виконавцями проєкту є французьке державне агентство Expertise France у співпраці з Німецьким агентством міжнародного співробітництва (GIZ).

Так, у результаті підписання Меморандуму, Міністерство фінансів матиме можливість отримати підтримку щодо:

підготовки та проходження чергового раунду взаємної оцінки системи протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму/фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні Комітетом MONEYVAL;

отримання рекомендацій щодо застосування найкращих підходів і практик у цій сфері;

участі працівників Міністерства у тренінгах, міністерських зустрічах, конференціях, круглих столах та міжнародних заходах;

здійсненні робочих візитів учасників системи до компетентних органів держав-членів ЄС з питань формування та реалізації політики у сфері протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму/фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення тощо.

«Під час повномасштабної війни з росією Україна не лише бореться за свою свободу та незалежність, а й захищає фінансову систему від загроз, пов'язаних з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, корупцією та незаконними потоками коштів. Меморандум є важливим кроком для зміцнення прозорості, фінансової стійкості та міжнародної довіри до України. Наша співпраця сприятиме адаптації України до європейських стандартів у сфері фінансового моніторингу та стане ще одним доказом відданості України принципам верховенства права», - сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.

Expertise France - це французьке державне агентство міжнародного технічного співробітництва. Воно розробляє та реалізує проєкти, спрямовані на сприяння збалансованому розвитку країн-партнерів відповідно до Цілей сталого розвитку Порядку денного до 2030 року та пріоритетів зовнішньої діяльності Франції. Організація працює у більш ніж 80 країнах світу та реалізує понад 450 проєктів.

Expertise France працює в Україні з 2006 року. У 2022 році Expertise France значно розширила свою присутність в Україні, переорієнтувавши частину діяльності на підтримку в умовах війни, відновлення та процесу євроінтеграції.

Джерело: Міністерство фінансів