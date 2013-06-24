1 квітня у Києві Україна та Франція підписали сім угод у сфері охорони здоров’я на загальну суму 51,2 млн євро. Вони реалізуються в межах Грантової міжурядової угоди, укладеної у червні 2024 року на загальну суму 200 млн євро. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Проекти будуть профінансовані Урядом Франції та реалізовані за посередництвом французьких медичних компаній. Угоди підписали Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко та Уповноважений Президента Франції з питань допомоги та відновлення України П'єр Ельброн в присутності Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економіки України Юлії Свириденко.

«Підписанням цих угод ми продовжуємо практичну реалізацію масштабної угоди між Україною та Францією. У березні ми оголосили 19 проектів, які отримають фінансування, і сьогодні підписуємо сім угод у сфері охорони здоров'я. Ці проекти сумарно на 51 мільйон євро суттєво посилять наш медичний сектор і допоможуть врятувати тисячі життів. Ми вдячні Франції за солідарність і реальну підтримку, яка допомагає Україні не лише вистояти, а й розвиватися», — зазначила Юлія Свириденко.

Підписані угоди передбачають реалізацію таких проектів у сфері охорони здоров'я:

Будівництво дитячого реабілітаційного центру на базі Дитячої обласної лікарні м. Вінниця, та реконструкція реабілітаційного відділення на базі міської лікарні м. Ладижин (партнер – Ginger International, сума фінансування – 15 млн євро).

Забезпечення портативними рентгенівськими апаратами 75 медичних закладів Харкова, Сум, Дніпра, Миколаєва та Одеси (партнер – DMS Imaging, сума фінансування – 10,98 млн євро);

Оснащення 58 лікарень по всій Україні (включно Миколаїв, Львів, Івано-Франківськ, Трускавець, Чернігів, Київ, Запоріжжя, Одеса) можливостями реабілітації після ампутацій за допомогою візуальної стимуляції та управління фантомним болем (партнер – Dessintey, сума фінансування – 8 млн євро);

Закупівля 700 засобів механізованої серцево-легеневої реанімації — передовсім різного типу дефібрилятори (5,92 млн євро);

Розвиток телемедичних мереж в Одеській, Чернігівській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Житомирській областях (партнер – C3Medical, сума фінансування – 4,35 млн євро);

Створення мережі автономних мікроклінік на базі реабілітаційних закладів та навчання місцевих команд (партнер – Schiller Medical, сума фінансування – 4,1 млн євро);

Забезпечення 150 системами ультразвукової діагностики, що можуть використовуватися у медичних закладах усіх регіонів України (партнер – Sonoscanner, сума фінансування – 2,98 млн євро).

«Сьогодні ми робимо ще один важливий крок для розвитку української системи охорони здоров’я. Підписані угоди на понад 51 мільйон євро дозволять нам суттєво посилити медичну інфраструктуру: 150 УЗД запрацюють у медзакладах по всій країні, 75 медзакладів будуть забезпечені портативними рентген-апаратами, 58 медзакладів отримають нові можливості для реабілітації після ампутацій, а 700 одиниць обладнання для серцево-легеневої реанімації допоможуть рятувати життя українців. Окрім цього, розпочинаємо будівництво дитячого реабілітаційного центру у Вінниці та розширюємо можливості телемедицини у шести регіонах. Ми вдячні Франції за цю підтримку, яка дозволяє продовжувати розвивати українську систему охорони здоров’я навіть в умовах повномасштабної війни. Це не просто інвестиції у медицину – це інвестиції у здоров’я та життя українців», — зазначає Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Уповноважений Президента Франції з питань допомоги та відновлення України П'єр Ельброн підкреслив, що підписані сьогодні угоди є важливим етапом у розширенні двостороннього співробітництва та практичним втіленням підтримки України з боку Франції.

«Франція повністю віддана підтримці України, яка охоплює не лише вирішення питань відновлення критично важливої інфраструктури, але й забезпечення кращого життя для українців. Саме тому охорона здоров'я є пріоритетним сектором за кількістю проектів, що фінансуються Фондом підтримки України, створеним Францією. Наша співпраця з Україною у сфері охорони здоров'я спрямована на те, щоб бути максимально комплексною як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Загалом на підтримку медичної сфери України Франція виділила 130 млн євро, включаючи як сьогоднішні угоди на 51 млн євро в рамках міжурядової угоди, так і додаткове фінансування по інших програмах підтримки. Наші проекти залучають всю екосистему зацікавлених сторін – наші міністерства, операторів, компанії, лікарні та інститути. Вони охоплюють широкий спектр нагальних потреб України у цій сфері: від реабілітації після ампутацій до розвитку телемедицини, зокрема створення спеціалізованих центрів реабілітації для дітей. Охорона здоров'я відіграє ключову роль у процесі відновлення України, і Франція залишається рішуче налаштованою надавати повну підтримку в цьому напрямку», - відзначив Уповноважений Президента Франції з питань допомоги та відновлення України П'єр Ельброн.

Підписання відбулося в рамках презентації проектів, що реалізуються за Грантовою угодою між Урядом Французької Республіки та Урядом України. Окрім підписаних сьогодні семи медичних проектів, Грантова угода передбачає реалізацію ще 12 проектів у сферах інфраструктури, енергетики, розмінування та водопостачання на суму близько 149 млн євро.

Довідково

Грантова угода між Урядом Французької Республіки та Урядом України щодо сприяння відновленню та підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України була підписана 7 червня 2024 року у Парижі Першим віце-прем'єр-міністром України – Міністром економіки України Юлією Свириденко та Міністром Європи та закордонних справ Франції Стефаном Сежурне.

У лютому 2025 року Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко та Надзвичайний Посол Французької Республіки в Україні Гаель Весьєр підписали Імплементаційну угоду до Грантової Угоди, що відкрила можливість залучити 200 мільйонів євро грантової допомоги. До 50% цих коштів буде спрямовано на закупівлю українських товарів і послуг для проектів відновлення.