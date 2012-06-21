Уряди України та Французької Республіки уклали чотири рамкові угоди на загальну суму понад 1,3 млрд євро. Підписання відбулося в межах офіційного візиту міністра економіки, фінансів та відновлення Французької Республіки Бруно Ле Мера у Київ 13 травня.

За словами Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, укладені міжурядові угоди сприятимуть розвитку країни, покращенню життя українців та підвищенню рівня кооперації з Французькою Республікою.

Сторони підписали угоди, які передбачають реалізацію проєктів щодо:

♦постачання 130 електровозів компанією «Альстом» на загальну суму до 900 млн євро. Рівень локалізації виробництва становитиме 35%.



♦постачання спеціалізованої рятувальної техніки для роботи на висотних будівлях, 370 автодрабин на суму до 300 млн євро. Цей проєкт має стати основою для оновлення пожежної техніки для гасіння пожеж та рятування людей у висотних будівлях.



♦покращення водопостачання у Луганській області на суму 70 млн євро. Доступ до якісної питної води отримають мешканці понад 20 міст та селищ.



♦покращення водопостачання у Києві на суму 70 млн євро. Реалізація проєкту дозволить покращити якість питної води в столиці України для понад 25% її мешканців.

«Усі проєкти передбачають локалізацію на українських підприємствах від 30% та вище. Що цілком відповідає нашій стратегії розвитку національного виробництва», — зауважив Денис Шмигаль.

Як зазначив очільник уряду під час підписання, відповідно до нової Стратегії національної безпеки, Французька Республіка є однією з десяти стратегічних партнерів України.

«Для нас вкрай важливо продовжувати високий рівень співробітництва, який наразі сформувався між нашими країнами», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував Французькій Республіці за підтримку, яку вона надає Україні.

Підписання угод привітав Президент України Володимир Зеленський. Глава держави зазначив: важливо, що такі проєкти реалізуються на високому державному рівні.

Зі свого боку міністр економіки, фінансів та відновлення Французької Республіки Бруно Ле Мер підкреслив, що Україна має значний економічний потенціал і можливості. Він додав, що в України та Франції багато спільного для того, щоб разом працювати на майбутнє.

Підписання угод відбулося за онлайн-участі Президента України Володимира Зеленського.