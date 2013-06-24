Поглиблення співпраці в галузі сільського господарства та розширення міжнародних торгово-економічних відносин обговорили Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський і Міністр продовольства та сільського господарства Республіки Гана Овусу Афрії Акото. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони також розглянули питання щодо започаткування спільного проекту – логістичного хабу для зберігання продовольства.

Такий хаб дозволить зберігати якісне зерно, сприятиме прогнозованості збуту та стабілізації ціни на продовольство.

Учасники зустрічі домовилися детальніше розглянути можливість реалізації спільного українсько-африканського проекту у сфері логістичної кооперації.

Республіка Гана – третя країна, яку відвідала делегація Міністерства аграрної політики та продовольства України у рамках офіційного візиту до країн Африки.