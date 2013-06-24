31 липня Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з Міністром закордонних і європейських справ Республіки Хорватія Гордоном Гирличем-Радманом під час його візиту до України. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Хорватський народ добре пам’ятає ціну свободи, яку він виборював під час війни за незалежність у 90-х роках. Сьогодні Хорватія пліч-о-пліч з нами у боротьбі за справедливе майбутнє не лише України, а й усієї Європи», — заявив Дмитро Кулеба.

Український Міністр нагадав що попри усі воєнні виклики, Хорватія вступила і в ЄС, і в НАТО, та висловив переконання, що Україна теж обов’язково пройде цей шлях, зокрема за послідовної та сильної підтримки хорватських друзів.

«Головною темою наших переговорів сьогодні, як і традиційно з іншими партнерами, була зброя. Ми обговорили подальшу підтримку Хорватії, а також я подякував за вже надану допомогу. Зі зрозумілих причин, не буду ділитися деталями. Скажу лише, що є конкретні домовленості, які незабаром будуть реалізовані. Окремо відзначу, що допомога, яку надає Хорватія, є дуже солідною, якщо порахувати її частку в загальному військовому бюджеті цієї країни», — зауважив Дмитро Кулеба.

Міністр запевнив, що Україна вдячна за хорватську підтримку: військово-технічну, фінансову і гуманітарну, зокрема енергетичну, а також прихисток понад 27 тисяч українців, лікування наших захисників та оздоровлення дітей і членів їхніх сімей.

З огляду на вихід рф з Чорноморської зернової ініціативи, важливою темою переговорів став український продовольчий експорт.

«Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі задля транспортування українського зерна. Зараз ми будемо працювати над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів та максимально скористатися цією можливістю. Кожен внесок у розблокування експорту, кожні відкриті двері — це справжній, дієвий внесок у продовольчу безпеку світу. Дякую Хорватії за конструктивну допомогу», — підкреслив Дмитро Кулеба.

Міністри також обговорили підготовку до Міжнародної донорської конференції з розмінування в Україні, яка відбудеться у Загребі в жовтні. Глава МЗС України висловив вдячність Хорватії, яка взяла на себе роль одного з глобальних лідерів з розмінування в Україні.

Дипломати приділили значну частину переговорів впровадженню Формули миру Президента України Володимира Зеленського.

«Хорватська сторона підтвердила готовність взяти участь у втіленні цілої низки пунктів Формули миру: щодо продовольчої безпеки, енергетичної безпеки, відновлення поваги до статуту ООН і територіальної цілісності України, досягнення справедливості за російські злочини та запобігання екоциду. Ми дуже вдячні. Це саме та конкретика, якої ми очікуємо від інших країн і ми продовжуємо спільно працювати над реалізацією Формули миру та проведення відповідного саміту», — заявив глава МЗС України.

Дмитро Кулеба висловив вдячність своєму колезі, уряду Хорватії та особисто Премʼєр-міністру Андрею Пленковичу за підтримку України на шляху до ЄС і НАТО, а також подякував Хорватському Сабору за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Переговори та прес-конференція у Києві відбулися в гібридному форматі. Дмитро Кулеба взяв участь в онлайн-режимі, перебуваючи на самоізоляції після позитивного тесту на COVID-19.