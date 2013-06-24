1 травня у МКІП відбулася зустріч заступників Міністра культури та інформаційної політики України Галини Григоренко, Анастасії Бондар, Тараса Шевченка та Катерини Чуєвої з екс-президентом Хорватії (2015 - 2020 року) Коліндою Грабар-Кітаровіч та Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Хорватія в Україні Аніцою Джаміч. Головною темою розмови стало обговорення варіантів координації та обміну кращими практиками боротьби з російською пропагандою та дезінформацією. Про це повідомляє Урядовий портал.

З лютого 2022 року Україна зіштовхнулася з новими масштабами дезінформації з боку кремля. Сторони обговорили пошуки можливих методів боротьби з російською пропагандою та дезінформацією, а також домовилися про співпрацю у цьому питанні у сферах інформаційної політики, культури, охорони культурної спадщини та діджиталізації.

У вступному слові заступник Міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко зазначив: «Боротьба з дезінформація - це пріоритетне завдання нашого Міністерства. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки використовує свої інформаційні ресурси для цілодобового оперативного поширення офіційної інформації. А телеканал «FREEDOM» виробляє якісний контент з доступом до глядачів Європи, США, та Азії. Через ініціативу «Інформаційний Рамштайн» закликаємо міжнародну спільноту спільними та скоординованими діями боротися проти кремлівських наративів».

«Українська культура – це ідентичність кожного українця. Російські загарбники на окупованих територіях знищують все, що має відношення до українського: спалюють книги, вивозять експонати та колекції тощо. А так звана «м’яка сила» путіна в образі Нетребко на сценах міжнародних майданчиків продовжує просувати російські наративи. Ми спростовуємо ці наративи в сфері мистецтва», - наголосила заступник Міністра культури та інформаційної політики Галина Григоренко.

Хорватська сторона вітає вже розроблені українським Міністерством напрямки та результати роботи в даній сфері. «Інформаційна війна в Україні стає все складнішою і набуває масштабів. Після мого візиту в Україну я відвідаю Сполучені Штати і зустрінусь із представниками американської адміністрації та членами Конгресу США, а також із впливовими політиками у Вашингтоні, Нью-Йорку та Бостоні. Тож новий погляд на ситуацію були б дуже корисними для посилення підтримки у боротьбі з російською дезінформацією», - сказала Колінда Грабар-Кітаровіч.

Резюмуючи, заступники Міністра подякували за обговорені ідеї та можливу подальшу співпрацю в боротьбі з російською пропагандою та дезінформацією.