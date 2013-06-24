Ключові напрямки посилення економічної співпраці між країнами та співпраці в галузі гуманітарного розмінування обговорили під час зустрічі 25 жовтня 2023 року Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко та Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу. Про це повідомляє Урядовий портал.

Як зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України, на сьогодні більше 170 тисяч квадратних кілометрів території України вважаються потенційно забрудненими мінами та снарядами, що не вибухнули. В тому числі – найбільш цінні сільськогосподарські землі. Сьогодні наша держава спільно з партнерами спрямовує зусилля на те, щоб очистити землі, здатні прогодувати десятки мільйонів людей не лише в Україні, але й в усьому світі якомога швидше.

«Глобальна продовольча безпека – це один з напрямків, де ми розраховуємо на тісне співробітництво між нашими країнами. Попри військову агресію росії, Україна залишається гарантом світової продовольчої безпеки. Відтак ми маємо якнайшвидше відновити економічний потенціал наших земель та забезпечити безперешкодну доставку українського продовольства тим країнам, що його потребують. Тож розраховуємо на підтримку Іспанії в сфері розмінування українських сільгоспземель та в питаннях експорту продовольства», - зазначила Юлія Свириденко.

Також, під час зустрічі були обговорені питання локалізації виробництва на території України, страхування воєнних ризиків для іспанських компаній, які співпрацюють з українським бізнесом тощо.

Нагадаємо, під час проведення Першої Міжнародної донорської конференції щодо гуманітарного розмінування в Україні, що відбулася у Хорватії 11-12 жовтня, було заявлено, що Іспанія виділить 1,5 мільйона євро на підтримку гуманітарного розмінування в Україні.

Для підтримки приватного сектора України Іспанія у липні 2023 року вирішила виділити 70 млн євро через Європейський інвестиційний банк на розбудову українського МСП. Також Іспанія запроваджує два фінансові інструменти кожен по 30 млн євро: кредитні гарантії та відшкодування ризиків для іспанських компаній, які працюватимуть в Україні з реалізації проектів відбудови.