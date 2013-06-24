18 жовтня Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, Надзвичайний і Повноважний посол Італії в Україні Карло Формоза та Військовий Аташе Ігор Торті провели робочу зустріч щодо співробітництва у сфері оборонної промисловості. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, обговорили поточний стан українського ОПК, ключові сектори та перспективи розвитку. Йшлося також про двосторонню співпрацю українських підприємств ОПК з оборонники компаніями Італії у сферах ППО, РЕБ, бронетехніки, БпЛА. Під час зустрічі проаналізували хід чинних проектів та потенційні напрямки співпраці, в тому числі спільні проекти й інвестиції.

“Ми будемо раді поглибленню співпраці українських оборонних компаній з італійськими та розширенню напрямків цієї співпраці. Український ОПК нарощує свої спроможності, та ми все ще потребуємо від наших партнерів фінансової підтримки, допомоги в постачанні вибухових речовин. Разом з тим, готові ділитися здобутим досвідом у виробництві оборонної продукції та її ефективності на полі бою. Ми - за рівноцінне партнерство та відкритий діалог між промисловцями”, — сказав Герман Сметанін.

Розглянули також можливості фінансування для підтримки постачання українських виробів військового призначення до Сил оборони.

Український ОПК посилює свої спроможності - в тому числі, шляхом співпраці з міжнародними партнерами. Продовжуємо будувати Арсенал вільного світу.