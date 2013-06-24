Під час робочого візиту до Канади Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова та Міністр у справах ветеранів Канади – заступник Міністра національної оборони Даррен Фішер підписали меморандум про взаєморозуміння між нашими країнами. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Що передбачає меморандум:

обмін знаннями та найкращими практиками, щоб допомогти українським ветеранам війни та їхнім родинам легше адаптуватися до мирного життя;

вивчення досвіду Канади щодо психологічної реабілітації, соціальної адаптації та медичної підтримки ветеранів;

впровадження конкретних, реалістичних кроків для покращення системи ветеранської підтримки в Україні.

Меморандум підписано на виконання Безпекової Угоди Угоди між Україною та Канадою, підписаної у 2024 році Президентом України Володимиром Зеленським і Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Тепер підтримка охоплює не лише оборонну сферу, а й визнання внеску ветеранів та їхню всебічну підтримку.

Передбачається, що Канада ділитиметься досвідом, щоб допомогти українським воїнам та їхнім родинам подолати наслідки поранень та хвороб, спричинених агресією рф.

«Цей меморандум зміцнює нашу відданість забезпеченню всебічної підтримки ветеранів. Разом із канадськими партнерами ми впроваджуватимемо конкретні, реалістичні та вимірювані кроки. Обмін досвідом і найкращими практиками дозволить нам краще забезпечувати ветеранів необхідними ресурсами, можливостями та визнанням, на яке вони заслуговують», – наголосила Наталія Калмикова.

«Канада завжди буде поруч із Україною. Жорстока та неспровокована війна росії випробувала силу та стійкість українського народу. Це партнерство допоможе ветеранам та їхнім родинам адаптуватися до цивільного життя», – підкреслив Міністр у справах ветеранів Канади – заступник Міністра національної оборони Даррен Фішер.

Під час зустрічі делегація відвідала Legion Veterans Village – інноваційний центр, що поєднує медичну підтримку, житло для ветеранів і наукові дослідження у сфері ветеранської політики.