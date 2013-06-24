11 квітня 2023 року під час робочого візиту в Канаду делегації України на чолі з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем було підписано Угоду між Урядом України та Урядом Канади про мобільність молоді. Про це повідомляє Урядовий портал.
Підписання Угоди започатковує механізм здійснення обмінів з метою надання молоді України та Канади ширших можливостей отримати краще розуміння культури, суспільства, мови іншої держави за допомогою подорожей, тимчасового працевлаштування та набуття життєвого досвіду за кордоном.
Програма обмінів молоддю між Україною та Канадою почне працювати після ратифікації Угоди парламентами двох держав та відновлення миру в Україні.