Чи знаєте, як перекласти з латини слово nodus? Це не тільки стандартне «вузол», а й «захист на руків’ї меча воїна, який пробивається до перемоги».

Науково-практичний центр нейрореабілітації «Нодус», створений 15 років тому в місті Бровари на Київщині, має на меті не лише відновлення тілесного здоров’я пацієнта, а й повернення його психічної та соціальної повноцінності. «Доля — це не межа, на якій скінчаються зусилля, — переконані у клініці. — Подолання долі — головне завдання хворого та лікаря в боротьбі за якість життя».