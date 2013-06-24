Торговельно-економічні відносини між Україною та Коста-Рикою мають великий потенціал для зростання, це стосується збільшення обсягів та диверсифікації торгівлі. Наразі завершується підготовка до підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Коста-Рикою про сприяння торговельним та інвестиційним відносинам. Також надалі розглядається можливість укладення Угоди про вільну торгівлю. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про це йшлося під час онлайн-зустрічі Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки України Юлії Свириденко та Міністром зовнішньої торгівлі Республіки Коста-Рика Мануелем Ріверою.

«Коста-Рика до повномасштабного російського вторгнення була у топі найбільших торгових партнерів України у Латинській Америці. Ми активно експортували в країну залізо і сталь. Обидві наші країни зацікавлені у відновленні темпів та обсягів експорту української продукції на ринок Коста-Рики. Створимо спільну робочу групу для посилення торгівлі, яка, я щиро сподіваюся, у майбутньому зможе стати базою для початку роботи над Угодою про вільну торгівлю між нашими країнами”, — зазначила Юлія Свириденко.

За словами Першого віце-прем’єр-міністра, Україна зацікавлена також у проведенні бізнес-форуму для встановлення тісних зв’язків між бізнесами двох країн.

Також цінною є підтримка Коста-Рики на шляху приєднання України до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Перший віце-прем’єр-міністр відзначила, що програма ОЕСР для України, підписана в червні 2023 року, направлена на підтримку реформи та відбудови країни. Коста-Рика активно відстоювала надання Україні членства в організації. Коста-Рика набула членства в ОЕСР у 2021 році.

Також сторони обговорили підготовку до Глобального саміту миру, ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським. Юлія Свириденко запросила Коста-Рику доєднатися до заходу.

“Я вдячна партнерам за те, що Коста-Рика буде представлена на першому Глобальному саміті миру. Під час заходу ми зосередимо увагу на питаннях глобального значення: радіаційній та ядерній безпеці, продовольчій безпеці, гуманітарному напрямі. Ці пункти Формули миру - спільний інтерес усіх демократичних країн світу”, — додала Юлія Свириденко.