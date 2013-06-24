Перший заступник Міністра охорони здоровʼя України Сергій Дубров з делегацією Латвійської Республіки на чолі з Міністром охорони здоров’я країни Хосамом Абу Мері відвідали заклади охорони здоровʼя на Чернігівщині. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Днями Україна та Латвія підписали технічну угоду у сфері охорони здоровʼя в межах безпекової угоди між країнами. Цей документ спрямовано на реалізацію домовленостей між країнами про довгострокову підтримку та безпекові зобов’язання, розвиток співробітництва, а також створення основи для співпраці та взаємодії у сфері охорони здоровʼя. Відповідно до умов угоди, одним з ключових напрямів співпраці є взаємодія у сфері громадського здоров’я та профілактики, стабілізації та відновлення системи охорони здоровʼя, зокрема в Чернігівській області та місті Чернігові.

У Чернігові учасники делегації провели спільну пресконференцію з начальником обласної військової адміністрації В'ячеславом Чаусом, де обговорили подальші плани співпраці між Чернігівщиною та Латвійською Республікою.

У ході поїздки учасники оглянули Чернігівську центральну районну лікарню, яка неодноразово ставала ціллю ворожих атак та зазнала значних руйнувань внаслідок ракетних ударів — 17 квітня цього року та в березні 2022 року. Наразі в медичному закладі тривають процеси відбудови. Латвія планує долучиться до відновлення медичної інфраструктури міста та протягом 2024 року відремонтувати педіатричне відділення центральної районної лікарні.

Сергій Дубров висловив вдячність гостям та всьому латвійському народу за солідарність і підтримку України в такий нелегкий для країни та українського народу час.

«Допомога від міжнародних партнерів є надважливою для відновлення нашої країни та збереження життів українців в умовах повномасштабного вторгнення. Щиро дякую Уряду Латвії та особисто пану Міністру за допомогу, яку ваша країна надає від початку війни. Впевнений, ми й надалі зможемо успішно посилювати партнерство в сфері охорони здоров’я, допомагати пацієнтам та взаємодіяти в проектах, націлених на розвиток України», — сказав перший заступник Міністра охорони здоровʼя України Сергій Дубров.

Зі свого боку Міністр охорони здоров’я Латвійської Республіки Хосам Абу Мері відзначив героїзм, невтомність та стійкість українських медиків та запевнив у подальшій підтримці України. Він зауважив, що латвійські лікарі продовжують й надалі приймати українських громадян на лікування та реабілітацію, ділитись власним досвідом та переймати досвід у лікуванні бойових травм від українських лікарів.

Крім цього, гості відвідали Чернігівську обласну дитячу лікарню, яка є єдиним у регіоні медичним закладом, що надає спеціалізовану медичну допомогу дітям від 0 до 18 років. Щорічно тут проходять лікування понад 17 тисяч дітей. У чотирьох відділеннях хірургічного профілю виконується більше ніж 3,5 тисячі оперативних втручань та амбулаторно оглядаються понад 60 тисяч пацієнтів. Незабаром у харчовому блоці дитячої лікарні розпочнуться ремонтні роботи, фінансування яких забезпечила Латвія.

Латвійська делегація також завітала до жіночого центру, де безоплатно надаються послуги з психологічної допомоги жінкам та дітям, які постраждали від війни, юридична допомога, соціальний супровід. Проект було реалізовано за кошти державного бюджету Латвії та фінансується Міністерством закордонних справ Латвійської Республіки. Жіночий хаб працює з січня 2024 року.