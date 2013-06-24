20 грудня в Києві відбулися міжурядові консультації між Україною та Литвою на чолі з прем’єр-міністрами Денисом Шмигалем та Гінтаутасом Палуцкасом. Основними темами обговорення двох делегацій стали обороноздатність та інвестиції в ОПК, євроінтеграція, посилення санкцій проти росії та економічна співпраця. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Денис Шмигаль відзначив всебічну допомогу Литви нашій державі. За його словами, її обсяг сягнув 1,5 млрд євро, або понад 2% ВВП Литви, половина з яких – оборонна допомога. Прем’єр-міністр України подякував за можливість литовського Уряду щороку виділяти 0,25% ВВП на безпекові та оборонні потреби України, а також за інвестування в українську оборонну промисловість.

«Литва оголосила про готовність інвестувати у виробництво ракети-дрона «Паляниця», який є частиною нашої програми далекобійності», - повідомив Денис Шмигаль.

На порядку денному міжурядових консультацій було й питання членства України в ЄС та НАТО.

«Очікуємо на рішення Ради ЄС про відкриття перемовин за першими кластерами вже на початку наступного року. Також закликаємо якомога швидше надати Україні запрошення на вступ до НАТО. Це єдина справжня довгострокова гарантія безпеки для всіх сусідів імперіалістичної росії», - наголосив Прем’єр-міністр України.

Програма відновлення України стала важливою темою обговорень урядів України та Литви. Особливу увагу приділено відновленню енергетичного сектору.

«Ми вдячні за передачу Литвою обладнання з виведених з експлуатації Інгалінської АЕС та Вільнюської ТЕС. В умовах постійних атак росії проти нашої енергосистеми це критично важливо. Дякую за це. Сподіваємося на подальшу співпрацю у цьому напрямку», - зазначив Денис Шмигаль.

Йшлося під час консультацій і про важливість подальшого посилення санкцій проти росії та конфіскації російських заморожених активів.

«Закликаємо наших європейських партнерів розробити механізм, за яким Україна отримає кошти не лише від прибутків заморожених російських активів, а й самі ці активи. Агресор має заплатити. Це справедливо», - підкреслив Глава українського Уряду.

Значну увагу уряди двох країн приділили економічній та торговельній співпраці.

«Ми не лише друзі, ми повноправні і дуже ефективні партнери. І таке співробітництво треба не просто продовжувати, а розвивати і докладати до цього спільних зусиль», - зазначив Денис Шмигаль. Він додав, що наша держава сподівається на активізацію діяльності Міжурядової українсько-литовської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва та реалізацію взаємовигідних економічних проектів у таких сферах, як інфраструктура, енергетика, сільське господарство, космічна діяльність, охорона здоров’я.

За підсумками міжурядових консультацій підписано Спільну заяву прем’єр-міністрів, яка стане дороговказом співпраці на найближчу перспективу.

«Стратегічне партнерство України та Литви надзвичайно важливе для всієї Європи, і сьогодні ми зробили важливі кроки для зміцнення цього партнерства», - підкреслив Денис Шмигаль і додав, що спільні позиції України і Литви залишаються незмінними.

Зокрема, у документі зафіксовані такі основні принципи як:

- всеосяжний, справедливий та стійкий мир для України;

- нічого про Україну без України;

- жодних компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності;

- єдина ефективна гарантія довгострокової безпеки України — це членство в НАТО;

- наполеглива робота з просування на шляху до ЄС.