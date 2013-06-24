4 липня 2024 року відбувся візит заступника Міністра економіки України – Торгового представника України Тараса Качки до Ліванської Республіки, в рамках якого відбулася низка зустрічей з представниками Уряду Лівану. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Такий візит став першим офіційним візитом представника Уряду України до Лівану за останні 13 років та покликаний надати нового імпульсу у розвитку двосторонніх відносин між країнами.

Зокрема, під час зустрічі з Міністром промисловості Лівану Джорджем Бушикяном сторони обговорили особливості функціонування економіки України, у т.ч. промислового сектору в умовах російської агресії, а також питання залучення інвестицій, як для післявоєнного відновлення України, так і для розвитку пріоритетних галузей: відновлюваної енергетики, видобутку і зберігання газу, екологічної металургії та ін.

Під час зустрічі з Радником Прем’єр-Міністра Лівану Зіадом Мікаті йшлося про підтримку міжнародних зусиль з деескалації напруженості на лівано-ізраїльському кордоні. Сторони обговорили стан та перспективи двостороннього торговельно-економічного співробітництва. Також ліванську сторону запросили долучитись до гуманітарної ініціативи України «Grain from Ukraine» та до числа підписантів Спільного комюніке за результатами Глобального саміту миру, що відбувся у Швейцарії. Крім того, йшлося про посилення обміну досвідом і технологіями у сфері гуманітарного розмінування.

У ході зустрічі з Міністром економіки і торгівлі Лівану Аміном Саламом учасники зустрічі обговорили перспективи двостороннього співробітництва у галузях, що становлять спільний інтерес, зокрема, відновлення роботи Міжурядової українсько-ліванської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва. Українська сторона підтвердила готовність провести онлайн-зустріч співголів спільної міжурядової комісії для обговорення організації 3-го засідання Комісії.