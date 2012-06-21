Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 18 лютого обговорив з урядовцями та міжнародними партнерами проект Меморандуму щодо створення фінансового ринку капіталів в Україні.

В онлайн-нараді взяли участь Міністр юстиції України Денис Малюська, Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв, головний виконавчий директор Horizon Capital та представниця Американської торговельної палати (ACC) Олена Кошарна, старший банкір Європейського банку реконструкції та розвитку Ірина Кравченко, директор офісу економічного зростання USAID Фархад Гауссі, представники Національного банку України та Кабінету Міністрів.

Прем’єр-міністр нагадав, що під час минулої зустрічі була представлена дорожня карта розвитку ринку капіталу в Україні та була досягнута домовленість про напрацювання проекту Меморандуму.

«Меморандум має задовольнити всіх підписантів. Для мене важливий результат і коректний процес залучення партнерів. Документ має засвідчити наміри сторін, дати нам змогу почати працювати над дорожньою картою та рухатися вперед», — зазначив Денис Шмигаль.

Голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв під час зустрічі відзначив, що текст Меморандуму узгоджений, залишається дискусія щодо одного питання. За його словами, всі конструктивні пропозиції сторін були враховані, і Меморандум практично готовий до підписання.

Зі свого боку директор офісу економічного зростання USAID Фархад Гауссі зауважив, що сторони досягли великого прогресу в розробленні концепції створення ринку капіталів, і USAID готовий працювати спільно, щоб перетворити її на реальність. Він додав, що процес доопрацювання документу дасть можливість врахувати думку МВФ та інших міжнародних партнерів.

Крім того, Фархад Гауссі підкреслив, що USAID, на знак прихильності до втілення ідеї в життя, дасть розпорядження розпочати процес закупівлі та процес техніко-економічного обґрунтування проекту, щоб рухатися вперед.

Як зазначила старший банкір ЄБРР Ірина Кравченко, документ відображує прагнення всіх учасників ринку про те, що необхідно створити ефективний ринок, який допоможе залучити інвестиції в Україну.

Представниця Американської торговельної палати Олена Кошарна підкреслила, що ACC підтримує Меморандум, адже це є унікальною нагодою для створення ринку капіталів в Україні. Вона додала, що вперше бачить проект, коли б усі сторони згуртувалися довкола результату.

На завершення Прем’єр-міністр подякував учасникам наради за їхній внесок та підкреслив, що потрібно якнайшвидше узгодити текст Меморандуму, аби вийти на активну роботу зі створення фінансового ринку капіталів в Україні.

«Переконаний, з вашою допомогою ми зможемо оперативно вибудувати в Україні якісний фондовий ринок. Це виведе нашу країну в коло розвинених світових держав», — зазначив Денис Шмигаль.