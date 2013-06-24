Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець домовився щодо посилення довкіллєвої співпраці з новопризначеним Міністром навколишнього середовища Молдови Серджіу Лазареску під час свого робочого візиту до Кишинева, Республіка Молдова. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Символічно, що сьогодні в Кишиневі Серджіу розпочав свою промову українською майже без акценту. Ми почали зустріч із обговорення українського додатка ЕкоЗагроза. Серджіу є активним користувачем українського продукту. Каже, іноді ЕкоЗагроза своїми сповіщеннями про повітряну тривогу в Україні не дає спати уночі, тож він знає, що сьогодні відчувають українці. Серджіу запевнив, що Молдова вже готова масштабувати ЕкоЗагрозу, адже екологічні наслідки війни – наша спільна проблема», - зазначив Руслан Стрілець.

За його словами, важливо, що Молдова, як і Україна зараз проходить шлях європейської інтеграції. Очільники відомств домовилися допомагати один одному на цьому шляху. Адже Україна та Молдова мають багато спільних цілей, які прокладають наш шлях до ЄС.

«Детально обговорили взаємодію по наших спільних водних артеріях – річках Дністер та Прут. Важливо вже сьогодні продовжити роботу по реалізації тих домовленостей, які були досягнуті по річці Прут на міжнародному форумі United for Justice. United for Nature. Це важливо в контексті євроінтеграції та схвалення Україною планів управління річковими басейнами у липні цього року», - наголосив Міністр.

Руслан Стрілець передав колезі Екологічний договір для України, напрацьований Міжнародною робочою групою з подолання екологічних наслідків війни під головуванням керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака та Маргот Вальстрем.

Також очільник Міндовкілля подякував Серджіу за безапеляційну підтримку Молдовою пункту 8 Формули миру Президента Володимира Зеленського. Вони також торкнулися теми проведення майбутнього Саміту миру у Швейцарії 15-16 червня. Тут Молдова однозначно з Україною.

«Дякую Молдові за багаторічну плідну співпрацю. Дякую колезі Серджіу Лазареску за запрошення у Кишинів. Тепер чекаємо на мого колегу в Києві для реалізації попередніх домовленостей і тих, які напрацьовані у ході цього робочого візиту. Дякую за те, що працюємо синхронно. Маємо з Молдовою не лише спільні Карпати та річки, а й спільні цілі у майбутньому європейському розвитку наших країн», - акцентував Руслан Стрілець.