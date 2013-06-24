1 лютого у рамках міжнародної Конференції «Співпраця заради стійкості» в Ужгороді відбулась зустріч Міністра культури та стратегічних комунікацій України Миколи Точицького з Міністром культури Республіки Молдови Серджіу Проданом. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Микола Точицький подякував колезі за участь у Конференції та за підтримку міжнародних ініціатив зі збереження української культурної спадщини.

Обговорюючи шляхи поглиблення культурної співпраці між Україною та Молдовою, міністри зосередилися на можливостях втілення театральних проектів за участю драматичних та оперних колективів обох держав. Серджіу Продан заначив, що виступи українських театрів користуються високою популярністю в Молдові та інформував про зацікавленість молдовських театральних майданчиків у активізації взаємодії з українськими колективами. Своєю чергою Микола Точицький наголосив, що реалізація спільних проектів творчими колективами є потужним фактором зміцнення культурних зв’язків між народами.

Сторони відзначили важливість співпраці у галузі книговидання. Зокрема, в межах проєктів «Українська книжкова поличка» та «Книжки без кордонів», що реалізуються під патронатом Першої Леді України Олени Зеленської, молдовській стороні було передано значну кількість книжок українською мовою, що дало можливість відкрити у Молдові близько 70 книжкових поличок, а також суттєво поповнити україномовні книжкові фонди при бібліотеках та школах Молдови, де вивчається українська мова. Також йшлося про сприяння участі книговидавців обох країн у програмах підтримки перекладів та видання книг українських авторів румунською мовою та молдовських — українською.

Крім того, міністри обговорили можливості залучення молдовських спеціалістів до реставраційних робіт об’єктів культурної спадщини України, що постраждали від війни.