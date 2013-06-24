Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець разом з міністром навколишнього середовища Молдови Серджіу Лазаренку оглянув Дністровське водосховище — надважливе джерело води для наших держав.

«Сьогодні водосховище наповнене на 78%. Нагадаю, що в червні цього року це було 66%. Тоді відповідно до наших із Серджіу домовленостей спеціалісти України та Молдови змогли оперативно стабілізувати ситуацію з обмілінням Дністра. Нині приплив води у водосховище щоденно на 30 мільйонів кубів більший, ніж скид», — розповів Руслан Стрілець.

За інформацією Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет, до кінця року водосховище буде наповнене до проєктних рівнів. Це дасть змогу акумулювати достатній об’єм дністровської води для потреб України і Молдови. Руслан Стрілець доручив водникам продовжити щоденний моніторинг наповнення водосховища і забезпечити постійне інформування молдовської сторони.

Українські та молдовські фахівці плідно співпрацюють у межах Дністровської комісії, її окремих робочих груп та міжурядової угоди про спільне використання та охорону прикордонних вод. За дорученням Руслана Стрільця щорічна зустріч представників обох країн восени цього року має розглянути питання не лише про стан річки Дністер, а й інших малих річок, спільних для України та Молдови.

«Україна поважає та розвиває добросусідські відносини з усіма цивілізованими країнами. Дякую команді молдовського Міністерства навколишнього середовища за продуктивний діалог. Попереду в нас ще більше спільних досягнень», — наголосив Руслан Стрілець, повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.