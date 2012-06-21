7 грудня Президент України Володимир Зеленський заявив, що було досягнуто домовленості з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою про подальше фінансування нашої країни. Ідеться про нову програму терміном на три роки на суму 5,5 мільярда доларів.

«Я високо оцінила великий прогрес, якого Президент Зеленський та його уряд досягли останніми місяцями у просуванні реформ і продовженні обґрунтованої економічної політики. Я запевнила Президента в готовності МВФ підтримати політичний план влади щодо макроекономічної стабільності та підвищення рівня економіки до стану всеосяжного зростання зокрема з підтримкою МВФ», — запевнила Кристаліна Георгієва.

МВФ розмістив на своєму офіційному сайті інформацію про домовленість із Києвом, вказавши умови отримання кредиту. Там ідеться: Кристаліна Георгієва та Володимир Зеленський погодилися, що економічний успіх України істотно залежить від зміцнення правопорядку, підвищення цілісності судової системи та зменшення ролі корисливих інтересів в економіці. Сторони погодилися, що важливо гарантувати успіхи, яких було досягнуто у справі очищення банківської системи та відшкодуванні видатків для платників податків.

Українська влада повинна й надалі працювати над поверненням власниками колишніх збанкрутілих банків грошей, які вони отримали від Нацбанку як рефінансування. Фактично йдеться про кошти, які осіли в офшорах, від колишніх господарів ліквідованих фінустанов. Це було вимогою МВФ і раніше.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук переконаний, що рішення про надання грошей МВФ Україні в межах нової програми фінансування саме на 100-й день роботи уряду символічне.

«Підтримка таких великих системних інституцій — маркер довіри до країни. Отже, для нас будуть дешевші ресурси. Для всього бізнесу і всіх українців це означає, що економіка зростатиме швидше, буде більше робочих місць, зростатимуть зарплати», — вважає Олексій Гончарук.

«МВФ надає позику лише за умов упевненості, що економічна політика держави відповідальна. Тобто тоді, коли, на його думку, дії уряду, Нацбанку та влади загалом виважені та обґрунтовані. Якщо програми немає, то для інвесторів це означає, що можуть бути ризики. Тоді інвестори, внутрішні та міжнародні, спів­працюватимуть з Україною на інших умовах: вищий відсоток, менші суми інвестицій», — упевнений міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов.

У розмові з кореспондентом «Урядового кур’єра» економіст Андрій Новак зазначив: те, що новини про програму фінансування МВФ оприлюднив Президент України, свідчить, що це більш політичний акт, а не економічний: «Зазвичай такі новини до суспільства доносять Прем’єр-міністр, міністр фінансів чи голова правління Нацбанку. Але цього разу нам повідомила цю позитивну новину людина, яка займає вищу керівну посаду у країні. Весь цивілізований світ, і не лише фінансовий, прекрасно розуміє, що саме наша країна стримує велику воєнну агресію Росії й фактично стає буфером між країною-агресором та Європою. Тому Україну треба усіляко підтримувати, зокрема фінансово».

За словами експерта, як зазвичай, половина наданих МВФ коштів ітиме на підтримання золотовалютних резервів Нацбанку, решта — на погашення зовнішніх запозичень, тобто кредитування державного боргу.