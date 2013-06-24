18 березня 2024 року у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулось установче засідання Комітету з питань стратегічних комунікацій Ради Україна-НАТО. Українську сторону представили заступник Міністра культури та інформаційної політики України Тарас Шевченко та Директорка Департаменту комунікацій та публічної дипломатії Міністерства закордонних справ України Вікторія Ляліна-Бойко. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Тарас Шевченко ознайомив учасників засідання з роботою у сфері забезпечення інформаційної безпеки, заходами щодо протидії російській пропаганді та дезінформації. Окрему увагу було приділено питанню комунікацій із населенням на тимчасово окупованих територіях України та механізмам безпечного донесення правдивої та достовірної інформації до співгромадян, які перебувають в окупації.

Держави-члени НАТО наголосили на тому, що Альянс особливо зацікавлений у вивченні унікального досвіду України у веденні успішних комунікацій під час війни і розглядають новостворений Комітет у першу чергу як ефективний інструмент взаємодії у цьому напрямі.

Союзники також підтвердили готовність підтримувати Україну, зокрема у протидії російській пропаганді та дезінформації, а також у збереженні теми підтримки України у фокусі міжнародної уваги.

Також у рамках засідання Тарас Шевченко зустрівся із Заступницею Генерального Секретаря НАТО з питань публічної дипломатії Марі-Доа Безансено.

Зокрема, в ході зустрічі було акцентовано увагу, що Україна є ціллю номер один у дезінформаційних атаках росії та має неабиякий досвід протистоянню цьому, тому потрібно посилювати співпрацю між Україною і НАТО щодо питань боротьби з дезінформацією.