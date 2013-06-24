Україна та Нідерланди започатковують міжурядовий діалог з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Відповідну пропозицію обговорили в межах зустрічі Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної та нового Міністра закордонних справ Нідерландів Каспара Вельдкампа, що відбулась 6 липня у Києві. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Міністр закордонних справ Нідерландів відзначив, що його країна підтримує Україну на її шляху до членства у Європейському Союзі та готова всебічно допомагати. Посадовець відзначив, що його країна вже має успішний досвід співпраці у сфері євроінтеграції з країнами попередніх хвиль розширення ЄС, та прагне продовжити подібну практику з Україною.

«Україна зараз знаходиться на початку процесу вступу до ЄС, і ми можемо лише уявити, який обсяг роботи чекає на нас попереду. Я дуже вдячна Нідерландам та особисто Вам за пропозицію пройти цей шлях разом з нами. Одна важлива річ, яку ми дізналися про себе через весь попередній євроінтеграційний процес, – це те, що Україна є вірним, надійним партнером. Ми разом у цьому процесі, і прагнемо, щоб він працював не лише для України, але й для всіх країн розширення та ЄС. Тому я дуже пишаюсь, що ваш Уряд ухвалив рішення зосередитися на допомозі Україні у процесі її вступу. Впевнена, це буде позитивна співпраця», – наголосила Віце-прем’єр-міністр.

Серед пріоритетних питань діалогу: верховенство права, реформа публічної адміністрації, фундаментальні права. Віце-прем'єр подякувала за проведення наприкінці липня спеціального навчання для представників державних органів, відповідальних за розробку дорожньої карти з питань верховенства права.

Ольга Стефанішина відзначила, що члени української делегації активно готуються до наступного етапу скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС та вже провели низку тренінгів та імітаційних сесій двосторонніх зустрічей.

«Дійсно важливо, щоб рух України до членства залишався швидким. Ми розбудовуємо власні спроможності, експертизу, та раді, що маємо потужних партнерів, які допомагають нам на цьому шляху», – сказала Віце-прем'єр-міністр.

Учасники зустрічі окремо обговорили рішення, які готуються до Саміту НАТО у Вашингтоні для посилення обороноздатності України. Віце-прем’єр-міністр подякувала Нідерландам за потужну військову допомогу та лідерство у мобілізації міжнародних зусиль.

Каспар Вельдкамп запевнив у продовженні підтримки України з боку Нідерландів на тлі триваючої повномасштабної війни росії.