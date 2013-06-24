Відбулася зустріч першого заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександра Краснолуцького, голови Державного лісового господарства України Віктора Смаля з представником GFA Consulting Group Крістіаном Ашенбахом та міжнародним експертом Улі Мюллером щодо подальшої підтримки лісового господарства шляхом розробки нових проектів міжнародної технічної допомоги. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Співпраця з Німеччиною у сфері лісового господарства має стратегічне значення для України. Планується розробка нового проекту міжнародної технічної допомоги на наступні три роки. Він буде спрямований на підтримку розвитку та стійкого управління нашими лісовими ресурсами», – зауважив перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький.

Також, обговорено нові етапи співпраці, які враховують:

національну інвентаризацію лісів;

розмінування лісів;

вирощування та відтворення лісів;

впровадження інновацій у лісовпорядкування, облік та моніторинг лісів;

цифровізація лісової галузі.

Зазначимо, GFA Consulting Group є провідним консалтинговим агентством, яке опікується міжнародним європейським співробітництвом у розвитку та є генеральним уповноваженим виконавцем від Федерального міністерства сільського господарства та продовольства Німеччини. Після опрацювання та погодження обумовлених напрямків співпраці з профільним Міністерством Німеччини, у червні буде підготовлена концепція нового проекту.

Нагадаємо, співпраця України та Німеччини у галузі лісового господарства розпочалась ще у 2017 році в рамках «Німецько-українського аграрно-політичного діалогу». Вона полягала в розробці нормативної бази національної інвентаризації лісів в Україні, яку Кабінет Міністрів України ухвалив 21 квітня 2021 року. Втім через повномасштабне вторгнення росії польові роботи національної інвентаризації лісів в Україні не були виконані в повному обсязі. У 2023 році вони були частково відновлені.