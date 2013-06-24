Заступник Міністра енергетики України Світлана Гринчук провела зустріч з делегацією Норвезького агентства з радіаційної та ядерної безпеки (DSA) на чолі з директором Пером Страндом. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Сторони обговорили поглиблення співпраці в умовах продовження російських атак на українську енергетичну інфраструктуру.

Світлана Гринчук поінформувала норвезьку сторону про складну ситуацію в енергосистемі України. Наголошувалося на загрозах для ядерної і радіаційної безпеки, які виникають через російські атаки на підстанції та об’єкти системи передачі, які забезпечують електропостачання, зокрема і атомних станцій.

Окремо заступник Міністра акцентувала на загрозах ядерного інциденту у зв’язку з окупацією росіянами найбільшої в Європі атомної електростанції – української ЗАЕС. Обговорювалися напрямки міжнародної співпраці для забезпечення ядерної і радіаційної безпеки на об’єкті.

Сторони домовилися поглибити співпрацю у межах укладеного Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством енергетики України та Міністерством закордонних справ Королівства Норвегія про створення двосторонньої робочої групи з питань ядерної захищеності, ядерної безпеки та аварійної готовності.