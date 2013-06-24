Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко і державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані бін Ахмед Аль Зеюді підписали в Абу-Дабі спільну заяву про завершення переговорів щодо угоди про всеосяжне економічне партнерство між урядами України та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Як повідомляє Мінекономіки за підсумками переговорів, сторонам вдалося досягти домовленостей щодо значної лібералізації доступу до ринків товарів і послуг; закласти підвалини поглиблення співпраці в торговельній, інвестиційній, економічній, цифровій та інших галузях.

«Це перша угода в найбільш економічно розвиненому регіоні Близького Сходу. Вона охоплює не лише Об’єднані Арабські Емірати, а й загалом регіони Перської затоки. Тобто це вихід не тільки на ринок Еміратів, а й на глобальний ринок. Адже Об’єднані Арабські Емірати — торговельний, економічний, фінансовий хаб. ОАЕ займають перші сходинки з погляду логістики торгівлі. І це не класична угода про ЗВТ, а всеосяжна, тобто містить товари, послуги, інвестиції, цифрову торгівлю та інше. Тому закінчення переговорів щодо угоди — історична подія у наших двосторонніх відносинах», — пояснилаЮлія Свириденко.