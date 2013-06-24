АТ «Українська оборонна промисловість» та Польська зброярська група (PGZ) підписали 3 лютого Меморандум про порозуміння щодо співробітництва. Документ окреслює рамкові домовленості між оборонними галузями промисловості обох країн щодо співпраці. Зокрема, йдеться про виробництво боєприпасів, обслуговування бронетехніки й артилерії, а також посилення ППО. Передбачено напрацювання фінансових механізмів для залучення інструментів та коштів, передбачених Європейською оборонною стратегією (EDIS) та Європейською оборонно-промисловою програмою (EDIP).

Меморандум підписали представники ОУП та PGZ у присутності міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна та державного секретаря Міністерства оборони Республіки Польща Цезарія Томчика.

Відбулися двосторонні переговори, в яких, окрім урядовців обох країн та представників Посольства Республіки Польща, взяли участь представники оборонних компаній. Обговорили втілення спільних проєктів, а також окреслили перспективні напрями співпраці, зокрема в галузі локалізації виробництва польської оборонної продукції в Україні, створення спільних підприємств та виготовлення вибухових речовин.

Цезарій Томчик висловив цілковиту підтримку України.

«Я вдячний уряду Польщі за сприяння співпраці оборонних галузей наших країн на такому високому рівні. Ця підтримка надзвичайно цінна в тих умовах, у яких розвивається український ОПК. На сьогодні маємо величезну потребу у вибухових речовинах, а також у поглибленні співпраці не просто на рівні оборонних компаній, а й на рівні галузей.

Переконаний, ми зможемо бути однаково корисні одне одному, і в підсумку обороноздатність обох наших країн стане тільки міцнішою», — зазначив Герман Сметанін, повідомляє Мінстратегпром.