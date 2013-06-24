Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністерство розвитку та технологій Польщі обмінюватимуться інформацією про потреби відбудови та можливості їх забезпечення, а також створять умови для залучення польського бізнесу в проекти відновлення. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідний меморандум про співпрацю підписали Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та Міністр розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда. Підписання відбулось в рамках візиту Президента України Володимира Зеленського в Польщу.

«Ми прагнемо зробити відбудову не тільки великим міжнародним гуманітарним проектом, але й економічно вигідною інвестицією для бізнесу. Вже зараз разом з польськими колегами обговорюємо фінансування на відновлення кількох обʼєктів житлової та соціальної інфраструктури на Харківщині.

Участь польського бізнесу, з його досвідом, ресурсами та експертизою за підтримки Уряду є необхідним для нас. Вдячний польським партнерам, зокрема Вальдемару Буді, за готовність сприяти відбудові України. Ми гарантуємо ефективність таких інвестицій завдяки максимальній прозорості, підзвітності та впровадженню цифрових інструментів у відбудові», – заявив Олександр Кубраков.

Меморандумом передбачається, що польська сторона надаватиме інформацію про польський бізнес, зацікавлений в участі у відбудові України. Для цього планується залучати Польське агентство інвестицій та торгівлі до відбудови України, яке зможе комунікувати з польськими діловими колами щодо варіантів виходу на український ринок.

Також сторони домовилися, що після запуску Електронної системи управління відбудовою Мінінфраструктури регулярно надаватиме польським партнерам інформацію про існуючі проекти та можливості інвестицій в їх реалізацію.

Окрім цього, два міністерства співпрацюватимуть у наступних питаннях: