2 травня Міністерство економіки України та Асоціація «Українсько-Корейська Ділова рада» (УКДР) уклали меморандум щодо координації співпраці між Україною та Республікою Корея. В урочистому підписанні взяли участь Перший заступник міністра економіки Олексій Соболев та Голова правління Асоціації УКДР Роман Григоришин, передає пресцентр Урядовий портал.

Меморандум передбачає максимальне сприяння економічному розвитку та зміцненню відносин між Україною та Республікою Корея. Йдеться про формування сприятливого клімату для залучення інвесторів, налагодження прямих контактів між бізнесами, урядовими установами та науковими організаціями країн, створення єдиної платформи для координації співпраці між Україною та Республікою Корея.

«Підписання меморандуму – важливий етап для координації нашої співпраці з Республікою Корея за принципом «єдиного вікна». Ми хочемо сформувати довгострокову інституційну співпрацю через УКДР, максимально розвивати її, а також інтегрувати у стратегічні державні ініціативи корейський приватний сектор. Міжурядове партнерство між Україною та Республікою Корея дозволяє залучати кредитні кошти корейського Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) в економіку України. Торік ми підписали рамкову п’ятирічну угоду на 2,1 млрд дол на проєкти з відновлення України, яка дала старт практичній реалізації наших домовленостей. Але також дуже зацікавлені, аби наше співробітництво розширювалася, тож сьогодні робимо важливий крок в цьому напрямку», — наголосив Перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.

Сторони домовилися про такі сфери співробітництва:

сприяння залученню інвестицій у ключові галузі економіки, зокрема промисловість, інфраструктуру, аграрний та енергетичний сектори;

підтримка корейських компаній у виході на ринок України і українських на ринок Республіки Корея;

впровадження інноваційних технологій у виробництво та управління;

розвиток спільних проєктів у стратегічно важливих галузях та сферах цифровізації, штучного інтелекту, зеленої енергетики;

підтримка збільшення обсягів двосторонньої торгівлі через полегшення доступу до ринків обох країн;

забезпечення логістичної підтримки та створення умов для експорту та імпорту товарів;

підтримка спільних дослідницьких проєктів і наукових конференцій;

підтримка спільних проєктів малого та середнього підприємництва з фокусом на інноваційні підходи та сталий розвиток;

організація бізнес-форумів і ділових зустрічей для розширення мережевих контактів.

Найближчим часом Міністерство економіки України спільно з Українсько-Корейською Діловою радою має зібрати повний перелік проєктів, які можуть бути реалізовані у співпраці між країнами, як у співпраці з EDCF, так і поза нею, зокрема в приватному секторі. Сторони домовилися спільно контролювати реалізацію кожної ініціативи. Планується також створення дашборду з найбільш перспективними проєктами та розробка дорожньої карти за ключовими напрямами взаємодії.