18 січня у Києві відбулася зустріч Головного переговірника щодо членства України в ЄС – Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністра юстиції України Ольги Стефанішиної та Міністра у європейських справах Республіки Північна Македонія, Головного переговірника щодо членства Республіки Північна Македонія в ЄС Орхана Муртезані. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За підсумками зустрічі учасники підписали Меморандум про співробітництво у сфері європейської інтеграції.

Документ спрямований на зміцнення двосторонніх відносин та співпраці країн у сфері європейської інтеграції з акцентом на перемовинах про вступ до ЄС.

«Обидві наші країни мають свій, унікальний досвід євроінтеграційного шляху, і ми також прагнемо поділитися деякими напрацюваннями та практиками, набутими в процесі імплементації реформ. Укладений сьогодні Меморандум є лише продовженням нашої довготривалої співпраці. Я хочу скористатися нагодою та окремо подякувати експертам вашої країни за допомогу Україні в підготовці до нашого скринінгу. Україна має велику, інклюзивну та професійну команду в процесі вступу, однак вона не стала б настільки успішною під час скринінгу, якби не ваш досвід», – зазначила Віце-премʼєр-міністр під час зустрічі.

Зі свого боку Орхан Муртезані підкреслив, що в межах поточної хвилі розширення, кожна з країн-кандидатів має свої успішні історії та досвід, якими варто поділитися.

Міністр розповів, що Північна Македонія успішно завершила процес скринінгу, і деякими напрацюваннями вже поділилася з Україною. «Ми будемо раді, якщо зможемо продовжити ділитися досвідом у подальшому. Меморандум є міцною основою для інтенсифікації та прискорення співпраці; ми з вами маємо спільну мету (вступ до ЄС), але хотіли б також розділити шлях до неї», – підкреслив Міністр.

Меморандум передбачає, що сторони співпрацюватимуть, обмінюватимуться знаннями і досвідом, зокрема, за такими напрямками:

вступ до ЄС, включаючи процес розширення та переговори про вступ, обмін знаннями, досвідом та практикою ведення переговорів;

гармонізація національного законодавства із законодавством ЄС;

впровадження політики Європейського Союзу в усіх Кластерах;

обмін знаннями та досвідом у фундаментальних сферах, таких як верховенство права, основні права і свободи громадян, функціонування демократичних інституцій та реформа державного управління, економічні критерії;

досягнення цілей, визначених Зеленим порядком денним та Цілями сталого розвитку;

посилення інституційної спроможності та адміністративного ресурсу, необхідних для виконання критеріїв і взяття на себе зобов'язань, пов'язаних з членством в ЄС, обмін інформацією та ноу-хау щодо розбудови інституційної спроможності та адміністративного ресурсу;

започаткування процедури обміну досвідом у сфері координації перекладу актів права ЄС та їх імплементації до національного законодавства;

підвищення ефективності скринінгового і переговорного процесів;

питання фінансової підтримки Європейського Союзу;

обмін інформацією щодо Комунікаційної стратегії з євроінтеграції для інформування громадськості.

Сторони домовилися про регулярне проведення зустрічей Головних переговірників та представників їхніх Офісів, а також створення та подальші зустрічі Спільної робочої групи для організації та реалізації заходів, передбачених документом.

Крім того, в межах співробітництва передбачається організація спільних заходів, семінарів, тренінгів, організація навчальних обмінів для переговорних команд обох країн.