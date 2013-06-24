Неспровокована і невиправдана військова агресія росії проти України зруйнувала систему безпеки в Чорноморсько-Азовському регіоні. Для того, щоб знайти дієвий інструментарій відповіді на ці виклики та забезпечити можливості сталого розвитку всім мирним країнам регіону, Україна ініціювала Першу Чорноморську безпекову конференцію, яка буде проведена спільно з Румунією 12—13 квітня в Бухаресті.Про це повідомляє Урядовий портал.

Захід відбудеться в межах діяльності Міжнародної Кримської платформи - механізму, що спрямований на деокупацію Криму, відновлення чорноморської, європейської та глобальної безпеки.

Організатори конференції: Міністерство закордонних справ України, Міністерство оборони України, Міністерство закордонних справ Румунії, Міністерство національної оборони Румунії, у партнерстві з Центром оборонних стратегій (Україна).

У заході візьмуть участь міністри закордонних справ та міністри оборони, очільники міжнародних інституцій, державні посадовці та незалежні експерти, які представляють учасників Міжнародної Кримської платформи. Вони проаналізують багатовимірний вплив повномасштабної війни росії проти України на безпекову ситуацію в Чорноморсько-Азовському регіоні та світі, обговорять можливу стратегію відповіді на виклики і загрози, а також основи майбутньої конфігурації системи безпеки в регіоні.

У центрі уваги також будуть питання інформаційної війни та кібератак.

Програма конференції

Перший день (експертний):

Презентація дослідження «Майбутня конфігурація безпеки регіону Чорного та Азовського морів» від Експертної мережі Кримської платформи, експертна дискусія.

Експертна дискусія «Перша кібервійна»

Експертна дискусія «Як ведеться російська інформаційна війна, і чому вона кидає виклик системі міжнародної безпеки»

Другий день (офіційні представники):