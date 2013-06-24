У четвер в місті Міхаловце (Словаччина) відбулися консультації урядів двох країн на чолі із прем’єр­міністрами. Сторони обговорили важливі питання, такі як енергетика, економічна співпраця, гуманітарна підтримка України.

Прем’єр­міністр України Денис Шмигаль повідомив, що першочергово урядовці обговорили питання енергетики.

«росіяни завдали чергового комбінованого ракетно­дронового удару по енергетичній інфраструктурі. Ознайомив Прем’єр­міністра із ситуацією. Вдячні Словаччині за підтримку. Маємо також багато амбітних планів», — наголосив Денис Шмигаль і додав, що до кінця 2028 року заплановано завершити реконструкцію та модернізацію електричного інтерконектора Мукачево — Вельке Капушани. Це збільшить можливості експорту та імпорту електроенергії.

Крім того, Словаччина зможе використати український морський нафтовий термінал, а також українські газосховища. Сторони домовилися створити спільну робочу групу, яка допоможе диверсифікувати постачання ядерного пального на АЕС, і це стане ще одним кроком до енергетичної незалежності Європи.

Також на порядку денному урядовців була політична підтримка нашої держави.

«Словаччина твердо виступає за територіальну цілісність і суверенітет України, засуджує російську агресію та солідарна з нашими євроінтеграційними прагненнями. Говорили про участь Словаччини в імплементації формули миру Президента України Володимира Зеленського, зокрема пункту про радіаційну та ядерну безпеку, а також про екологічну безпеку в контексті гуманітарного розмінування», — повідомив Прем’єр­міністр України.

Важливим блоком консультацій стали торгівля та відновлення. Уряди двох держав домовилися до середини наступного року переглянути договірну базу стосовно фінансово­технічної, економічної співпраці та соціального захисту.

За словами Дениса Шмигаля, зі словацькою стороною досягнуто домовленостей опрацювати якнайшвидше скасування односторонніх обмежень на українську агропродукцію.

Україна сподівається, що бізнес­спільноти Словаччини братимуть участь у відбудові нашої держави. Представників словацького бізнесу й уряду запрошено на конференцію з відновлення в Берліні.

Ще одним блоком питань, яке порушували на міжурядових консультаціях, стала логістика. За словами Дениса Шмигаля, сторони досягнули домовленості про відкриття до кінця цього року прямого пасажирського залізничного сполучення Київ — Кошице.

Україна готова активно розширювати пропускну спроможність прикордонних пунктів пропуску.

«Запропонували Словаччині внести зміни до угод про статус певних пропускних пунктів на кордоні. Готуємося до переговорів з європейським фондом Connecting Europe Facility для залучення інвестицій в розвиток транскордонного залізничного маршруту Чоп — Чєрна­над­Тисою», — зазначив Прем’єр­міністр.

Під час зустрічі йшлося також про розмінування. У цьому питанні Словаччина готова допомагати Україні. Ідеться зокрема про спільне виробництво інженерної техніки та надання вже готових машин для виявлення і знешкодження мін.

Денис Шмигаль зазначив, що переговори засвідчили прогрес у досягненні спільних цілей України та Словаччини.

«Ми свідомі того, що в кожної з наших держав є свої національні інтереси та свої пріоритети, які часом можуть не збігатися. Водночас маємо добру волю, прагматичну налаштованість та бажання вирішувати всі питання у форматі конструктивного і результативного діалогу», — резюмував Прем’єр­міністр.

За підсумками міжурядових консультацій Україна та Словаччина підписали угоди, серед яких дорожня карта спільних дій та Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в галузі ядерної енергетики.

11 квітня за участі Прем’єр­міністра Дениса Шмигаля було започатковано проєкт будівництва Укрзалізницею європейської колії Чоп — Ужгород.

«Ужгород стає першим обласним центром України, який буде з’єднано євроколією з Європою. Це дасть змогу запустити пряме залізничне сполучення між Ужгородом та Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом», — наголосив Прем’єр.

Реалізація проєкту, за його словами, створить в Ужгороді транспортний хаб, який забезпечить зручну та швидку пересадку пасажирів між поїздами широкої колії та поїздами країн ЄС. Денис Шмигаль зауважив, що будівництво цієї євроколії фінансуватимуть за рахунок грантових коштів ЄС, які Укрзалізниця отримала в межах програми Connecting Europe Facility. У найближчому майбутньому заплановано за рахунок коштів ЄС реалізувати аналогічні проєкти зі Львова та Чернівців.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ