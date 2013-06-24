Зокрема, між трьома українськими та словенськими клініками вперше підписано меморандуми про співпрацю. Укласти партнерства вдалося під час візиту першої леді України Олени Зеленської у Словенію на запрошення першого джентльмена країни пана Алеша Мусара. Нові меморандуми сприятимуть відновленню й розвитку закладів охорони здоров’я, впровадженню передових міжнародних технологій, європейських стандартів та процедур надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я України тощо.

Перший меморандум укладено між педіатричною клінікою Любляни та Волинським обласним територіальним медичним об’єднанням захисту материнства та дитинства. До нього входять головний перинатальний центр регіону, дитяча лікарня та центр фізичної реабілітації «Фенікс», де проходять лікування діти з інвалідністю та ураженнями нервової системи. Другиймеморандум стосується Одеського обласного перинатального центру та Перинатальної клініки Любляни. Співпрацю між закладами спрямовано на поглиблення знань і навичок з надання високоспеціалізованої неонатальної допомоги. Ідеться про обмін досвідом між українськими та європейськими лікарями щодо виходжування немовлят з вагою понад 700 грамів, неонатальної реанімації та інших напрямів, пов’язаних з медичною допомогою під час пологів та допомогою новонародженим у складних неонатальних випадках.

Третіймеморандум підписано між Полтавською обласною клінічною лікарнею ім. Скліфосовського та Університетським клінічним центром «Марібор». Полтавська обласна лікарня — провідний сучасний медзаклад з 200-річною історією, в якому надають високоспеціалізовану медичну допомогу. Медзаклади співпрацюватимуть в царині хірургії та травматології. Загалом підписано вже 54 меморандуми про співпрацю між українськими та міжнародними закладами охорони здоров’я, повідомляє МОЗ.