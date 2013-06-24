Держспецзв’язку та Урядовий офіс Республіки Словенія з інформаційної безпеки у сфері кіберзахисту підписали Меморандум про взаєморозуміння. Документ дасть можливість об’єднання зусиль для розроблення та розповсюдження нових технологій, які сприяють запровадженню безпечного глобального інформаційного простору; а також напрацювання спільних підходів у протистоянні кіберагресії. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Тільки спільними зусиллями ми можемо протистояти кіберзагрозам, які продовжують зростати. Україна, яка відбиває атаки агресора під час першої у світі кібервійни, потребує посилення підтримки з боку партнерів. Водночас ми готові ділитися власним унікальним досвідом, якого набули під час протистояння ворогу. Це співпраця, від якої виграватимуть усі учасники», – зазначив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

Підписання відбулося у присутності глав зовнішньополітичних відомств обох країн. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив, що підписання українським та словенським державними органами у сфері кібербезпеки та захисту інформації Меморандуму про взаєморозуміння – це новий етап кібердіалогу, який дозволить взаємно посилити стійкість інформаційних систем перед атаками російських хакерів.

Документ передбачає співпрацю за такими ключовими напрямками: